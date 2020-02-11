二手私宅租金連跌6月累跌6.3%

跌幅超2018年半年累跌5.8%

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，1月私宅租金跌幅開始收窄，較去年12月錄得的按月跌幅1%為少，顯示租金有尋底跡象；雖然新春後租賃市場通常進入旺季，惟2月武漢肺炎疫情有蔓延趨勢，令租金進入季節性旺市增添變數。數據顯示，1月全港107個大型私人屋苑的平均實用呎租為35.5元，按月跌0.3%；事實上，去年8月起，私宅租金進入調整階段，由去年7月錄得的高位37.9元連跌6個月，累積跌幅6.3%。

對上一次租金調整由2018年9月開始，當時呎租同樣連跌半年，由37.8元高位累跌至最低35.6元（去年2月），累計跌幅5.8%，但於新春後見底回升，連升5周後再重上37.9元；可留意的是，兩次租金調整後的高位同為37.9元。至於十大屋苑，1月只有柴灣杏花邨的呎租錄按月升幅，最新報38.7元，按月升0.5元或1.3%；藍田麗港城1月租金報32.9元，按月不變；其餘8大屋苑均見下跌，跌幅0.4%至8.3%不等。