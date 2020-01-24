情人節3新盤推106伙應市

會德豐地產常務董事黃光耀表示，OASIS KAI TAK是次重推，主要是因應港鐵屯馬線第一期通車；項目昨日上載的全新8號價單，推出6伙分佈於低座D座、實用面積388及639方呎的單位，屬1房和3房間隔，定價1163.7萬至1906.9萬元、平均呎價29,930元；如買家採1088日、即3年特長成交期（但須於720日內先分段繳付15%樓價），可獲最高14.5%折扣，單位折實價994.9萬至1630.3萬餘元，整批折實平均實呎2.55萬元。

OASIS趁屯馬線通車推20伙

會德豐已上載銷售安排，上述6伙全新推出低座單位，聯同另外4個高座單位，於本周五發售；OASIS KAI TAK另外10個高座單位（包括6個複式單位），亦會於周五當日以招標形式發售。OASIS KAI TAK共提供648個單位，自2017年9月開售以來累沽618伙，現餘30伙待售。

此外，個別新界豪宅亦上載新銷售安排。香港興業（0480）與南豐合作的沙田九肚尚珩，新推出8個分層單位（其中3個為複式單位）及1幢洋房，亦於本周五、即情人節起招標，截標日期為5月10日。尚珩是次推出的10號屋，實用面積2723方呎連779方呎花園；成交紀錄冊顯示，項目自2017年10月推出至今累售約52伙。

路勁基建（1098）元朗錦田山水盈，亦於周五當日開展新一輪銷售，其中發價單形式佔42伙、另外35伙招標發售；項目去年11月推出至今累售近50伙。

恆大‧珺瓏灣開放式戶426萬沽

昨日新盤市場僅錄約1宗成交，為恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，以426.1萬元售出1座18樓實用223方呎H室，屬開放式單位，實呎1.9萬元。綜合市場消息，2月迄今新盤市場整體成交宗數只有約60宗。