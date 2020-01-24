黃埔2房「肺炎確診價」600萬放售 平絕屋苑

放盤位於凶宅同層

據了解，該個以「業主肺炎，要錢急走」廣告招徠的單位，並非屬於病逝患者生前所居住的黃埔花園11期1座，而是位於2期9座低層C室，實用面積389方呎，屬2房間隔。廣告中指，單位以「肺炎確診價600萬」叫價放售，即每實呎叫價15,424元。

該單位叫價為屋苑目前最低，若成功以600萬元沽出，按業主於2010年12月以319萬元購入價計，持貨逾9年，帳面可獲利281萬元或88%。

利嘉閣：樓盤廣告失實已下架

事實上，由於單位同層早年曾發生自殺事件，一名馬來西亞籍男子在單位中身亡，上述廣告推銷的單位屬於凶宅同層戶，故叫價較市價低。不過，據當區地產代理透露，同類單位為黃埔花園15座低層A室，實用面積389方呎，現時叫價為630萬元，亦即上述標榜「肺炎確診價」的單位叫價，較實際同類正常單位叫價低約30萬元或5%。

地監局提醒不可發放誤導廣告

該則廣告內容顯示，廣告出自利嘉閣地產分行，雖然廣告用字吸睛，但卻有誤導之嫌。利嘉閣地產總裁廖偉強回應本報查詢時表示，了解上述廣告事宜，惟有關廣告字眼出位，有失實陳述，亦會對單位業主構成影響，已經通知相關單位將廣告下架。他認為「這類廣告絕對不能刊登」，可能是近來生意淡靜，有同事「比較心急」，公司亦會對事件作出指引，並會記錄在案。此外，地產代理監管局提醒，地產代理在宣傳物業時，不可發放內容失實或具誤導性的物業廣告，否則一經證實會被局方紀律處分。