君柏蝕讓貨買家「縮沙」損手350萬 上月疫症未爆發前2900萬入市

明報記者 林尚民、張允亭

上述單位為君柏實用1687方呎1座低層B室，1月初以2900萬元易手，實呎約17,190元。土地註冊處資料顯示，單位在本月初，即香港陸續有武漢肺炎確診個案後登記取消交易，市場人士估計，新買家撻訂機會大，連同訂金及佣金在內，料損手超過350萬元。

資料顯示，單位原業主於2016年10月以3483.9萬元購入，並採用成交期長達12年的「Z138先住後付」付款計劃。不過，該事主於2017年4月改用建期付款，成交價調整至3667.3萬元，若以上月初成交價2900萬元計，帳面蝕約767.3萬元或逾20%。

由於當年買家可享發展商送出的現金回贈，故未知實際蝕讓金額。

Grand YOHO近770萬沽 逾3年微利離場

另一方面，市場錄得多宗低價或蝕讓成交，美聯物業助理區域經理梁潮表示，元朗Grand YOHO 2座中層G室，實用520方呎，2房間隔，早前叫價約820萬元放售，最終減價至768.8萬元成交，實呎14,785元。原業主於2016年9月以約769.5萬元購入，持貨3年多帳面蝕7000元，惟業主當年一手購入時獲發展商現金回贈，料實際微利離場。

藍天3房845萬 低市價15%

利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌藍天海岸5座低層C室，實用874方呎，屬3房套連儲物室間隔，以845萬元易手，實呎跌穿1萬元水平，僅9668元，低市價約15%。

原業主2006年9月以325萬元買入，持貨逾13年，帳面賺520萬元或1.6倍。

此外，中原地產市務經理凌活忠表示，荃灣爵悅庭東爵軒中層G室，實用475方呎2房戶，以650萬元易手，實呎13,684元，較市價低約4%至7%。原業主2005年5月以271.63萬元一手購入，持貨逾14年，帳面獲利378.37萬元或1.4倍。

華貴邨華禮樓265萬沽 低市價一成

資助房屋方面，雖然新一批「白居二」帶動公營房屋交投，但仍不敵疫情影響，美聯分行助理聯席董事丘松原表示，香港仔華貴邨華禮樓中層4室，實用407方呎，最新獲「白居二」客以265萬元承接，實呎6511元，成交價較市價低約一成。原業主2002年6月55萬元未補價購入，帳面獲利210萬元或3.8倍。