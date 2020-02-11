湯文亮：武漢肺炎最怕區議員

其實，醫護罷工的理由是很正確的，就是要政府全面封關，我雖然同意，但知道政府做唔到，如果將香港封至滴水不入，那麼糧食日用品又如何進來。

後來我發覺部分人封關的意思是不准內地人來港，而香港人則可以自由出入，我覺得這不是封關，只是堵截其中一個源頭，現在政府推出14天隔離政策，其實比單單堵截內地人來港效果更佳。

不過，這個隔離政策如何執行，真的是大費周章，官員叫入境人士自律，如果唔係，有可能罰款2.5萬元及監禁半年，大家以為這個刑罰很重，其實並不是，假如閣下是一個放債人執照的持牌人，搬屋又沒有通知有關部門，有可能被罰款10萬及監禁半年。不過 ，我又未聽過有人因此被罰。

違隔離令刑罰不算重

對付武漢肺炎採用只堵不圍，效果不會很好，圍的意思是隔離，確認者當然是要用社區隔離，但從內地來港的亦要14日家居隔離。

不過，大家都同意家居隔離是很難做到的，自律更加是沒有可能，現在政府用抽樣調查，算是沒有辦法中的辦法。我相信大家未必知道，武漢肺炎最怕的是區議員，因為區議員是有能力執行家居隔離政策，現在每區都有不少區議員，各社區區議員就要自行分配工作，按時到需要隔離的人做家訪，如果那些人不在家，就要立刻通知警方，所以，避免疫情擴散，區議員的責任重大。

區議員可幫手家訪隔離人士

有人話我係廢佬，講的說話都是廢話，區議員身驕肉貴，怎可能做類似內地街道辦的工作，應該帶領市民激烈反對所屬社區設立隔離營，最好連家居隔離的亦要趕到其他社區，這才是區議員的職責！本來這亦是無可厚非，但可惜今年同路人在區議會大勝，區區都是自己人，順得哥情失嫂意，除非趕去離島。

現在設立隔離營事在必行，反對亦只會徒勞無功，何不做好區議員本分，努力監察有需要家居隔離的人，令武漢肺炎早日消失，政府就自動不需要徵用民房，這才是區議員的職責。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]