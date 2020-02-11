周顯：罕有被Call孖展

事緣在一個月前，買了股票，晚上發現有margin call電郵，於是補了一次。當疫症發生後，證券行打了過來，我說，大家咁熟，補少啲都得啩？時勢唔好，現金我是有，不過不想給你，想用來「擲」袋傍身啫！

對方說，好啦！你是但入番三幾百萬來填填數，等我交下差啦！我笑說，乜𠵱家的margin strategy咁緊咩？他說，見係你，所以先借咋，其他戶口，一毫子孖展都無。我說，多謝先，不過我都算好主動，十幾廿年都無拖欠過，主動找數，無點過你，算係咁啦！

囚友加班製口罩 減刑促增產

日前看到香港的口罩是由囚犯製造，現在要囚犯24小時趕工，又點計數呢？報道說，囚友工資按不同「期數」的複雜程度釐訂，最高月薪可達860元，但製口罩連加班3小時的補水，月薪最多只有600多元，這對部分調「期數」的囚友而言，是被迫減人工。

所謂的「期數」，意即他們要輪流做不同的工作，我現在才知道，原來不同「期」的人工並不相同。不過24小時工作，是不是違反人權先？其實在很多時候，政府在非常時期，都會利用囚犯來做特種工作，韓國電影《實尾島》的故事就是一個例子。反正羅湖懲教所的都是輕犯，不如叫她們加班工作，獲取部分減刑，也許她們會更加努力工作。

[周顯 投資二三事]