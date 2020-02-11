張兆聰：火鍋縱傳疫 海底撈撈底

人行繼續水漫金山，昨日進行9000億元人民幣逆回購操作，完全對冲當時到期量，市場流動性維持在泛濫水平，對A股有明顯支持。同時，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨牀特徵」研究發表論文，顯示中國新型冠狀病毒傳染力強、非常狡猾難防，研究印證了家族聚集發病、無症狀感染者傳播、三階段爆發模式等。同時，不排除有「超級傳播者」的存在。研究更發現，中位潛伏期為3天，但最長可達24天，令人防不勝防。

阿信屋母企也炒上 股民反要小心

從統計學上，總會有罕見的異常數據，但只要絕症部分患者潛伏期在兩星期內，當前隔離措施應可逐步降低確診和疑似病例。A股也見醫藥股回吐，或反映投資者放棄對冲，逐漸為疫情將結束作部署。港股這邊情况不同，港視（1137）爆升26％，阿信屋母企CEC國際（0759）更炒落後飈升45％。彭博已形容香港出現「失敗國家」的徵兆，持續出現搶口罩、搶廁紙的情况，這些只應該在委內瑞拉、津巴布韋等國家才會看到。當管治崩潰，股民也只好自行對冲風險。只是連阿信屋母企都起飛，也是一個要小心的訊號。始終民眾對米、麵、廁紙、口罩的長期需求不會急增，短期搶購只是透支未來需求。

炒作多時的二三線科技股衝高回落，幸筆者推介的中軟（0354）仍力保不失逆市升2.5％。國家支持互聯網醫療，加上獲注資後大行唱好，阿里健康（0241）抽升13％，平安好醫生（1833）升8％。

市場看好行業前景，但其實可能有或真的有大病時，必須要到醫院檢查，例如照X光、電腦掃描等，互聯網看診只能是傷風感冒這些小病，更似是網上賣藥的一種手段。從電商角度看，筆者覺得估值都頗高，但現在是資金市，永不要說見頂。

消費信心料最快第三季復常

若A股醫藥股轉弱是疫情將結束的訊號，資金未必會繼續困在二三線科技股，一些受疫情影響大的股份會有更大反彈空間。零售和餐飲是最重災的版塊，前者以體育用品股為龍頭，而安踏（2020）和李寧（2331）暫時仍未能止跌，前者昨日再下試近期低位65.1元。

餐飲的情况其實更嚴峻，各地方政府都禁止營業以免人群聚集，海底撈已全國關閉，仍未知道何時重開。周末期間更有火鍋易中肺炎的報道，可說是雪上加霜。但退一步看，似乎已沒有更壞的可能，但海底撈就是守住30元，情况有點像澳門宣布賭場停業兩周，濠賭股即時急挫，但很快就開始反彈。

市場當前假設疫情在首季內完結，若要博反彈就要趁早冒險入市（但跌穿低位要止蝕），否則到急彈時就沒有多少水位，屆時高追更隨時會損手捱價位。事關就算疫情結束，估計防疫措施仍會偏高壓，同時民眾消費信心復蘇需時，最快也要到第三季才會回復正常，股價反彈後會頗為波動。

[張兆聰 還看今朝]