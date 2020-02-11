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經濟
2020年2月11日星期二
技術取勝
投資策略
零售業重創 莎莎周大福等關近80店 佐丹奴停內地業務 疫情反利網購日用品生意
莎莎前線員工：每月須放12日無薪假
1月交易額升50% 港視：2月更勁
恒指收復100天線 夜期續挫
阿里出招支援中小企
基金公會撐先發布初步業績 會計界群起炮轟港交所 「做法卸責核數師」
渣打建行亞洲推個人「還息不還本」
濠賭場停業15日 業界憂小型貴賓廳倒閉
中國1月通脹升5.4% 創8年新高 統計局：春節肺炎推升
吉利富豪研合併重組
和記港口信託虧轉盈
內衣大王維密擬售私募 爭議CEO能否過渡成焦點
Tesla滬廠復工 股價重上800美元
中國科技巨頭投資美初創大跌84%
張兆聰：火鍋縱傳疫 海底撈撈底
李浩德：具Tesla概念 A股寧德時代可爆升
金曹：本月期指結算難逾27940點
薛偉傑：台揮金建口罩生產線 港府茫無頭緒
技術取勝：比亞迪電子17元阻力大
員工home office行山 恒生：正嚴肅處理
清盤無阻愛國 滿地科技兩地產口罩
劉思明：疫情股續炒作 互聯網醫療醫藥股做好
周顯：罕有被Call孖展
湯文亮：武漢肺炎最怕區議員
君柏蝕讓貨買家「縮沙」損手350萬 上月疫症未爆發前2900萬入市
黃埔2房「肺炎確診價」600萬放售 平絕屋苑
龍譽4房複式租出 月租4萬 回報1.5厘
情人節3新盤推106伙應市
二手私宅租金連跌6月累跌6.3%
新地再斥530萬收購大安臺單位
技術取勝：比亞迪電子17元阻力大
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【明報專訊】中軟5.25元成重要支持（圖）
TCL電子反覆上試4.5元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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