薛偉傑：台揮金建口罩生產線 港府茫無頭緒

台灣去年第一至第四季的經濟增長率，分別是1.84%、2.60%、2.99%、3.38%，全年經濟增長率達到2.73%。恰巧韓國、新加坡、香港去年的表現都低於預期，這讓蔡英文得意地說，台灣去年的經濟增長率居亞洲四小龍之首，引為她的政績之一，多少有助其選情。

趁中美貿戰吸台商回流

台灣經濟增長速度由去年第二季開始顯著回升，除了因為美國對內地生產貨品加徵關稅帶來的轉單效應，還因為民進黨政府推出的三個吸引高增值或戰略產業投資的計劃產生作用。原來，因應美國和內地的貿易戰，台灣政府去年推出了「歡迎台商回台投資行動方案」，以及「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」。

這三個計劃都以滿足用地需求、提供租金優惠、穩定供應水電、協助取得低息貸款等誘因，來吸引台商投資（主要是製造業）。前提是投資項目必須符合以下至少一個條件：屬於5+2產業創新領域（物聯網、智慧機械、綠能科技、生物科技醫藥、國防，以及新農業、循環經濟），屬於高附加價值產品及關鍵零組件相關產業，在國際供應鏈中居於關鍵地位，自有品牌國際行銷，與國家重點產業政策相關。其中，「歡迎台商回台投資行動方案」是專門吸引已經到內地投資兩年以上兼且受中美貿易戰影響的台商，而其餘兩個計劃則是吸引本土台商加碼投資。

三計劃吸引逾2200億元投資

至今年初，「歡迎台商回台投資行動方案」已通過了170家企業的投資項目，預計總投資金額高達大約7160億元台幣，預估可以創造約59,183個職位。而三個計劃已吸引的預計總投資金額高達大約8646億元台幣（約2230億港元），預估可以創造約71,529個職位，而且還在繼續吸金，直至明年底。這無疑為台灣經濟打下一支強心針。

反觀香港，政府應對中美貿易戰的方法，主要都是加強中小企貸款擔保等計劃，以及建議港商考慮到東南亞設廠。兩者相比，台灣的做法無疑積極得多。

公帑建口罩生產線 果斷快速

最近武漢肺炎疫情肆虐，香港一罩難求，台灣也出現口罩短缺。但台灣行政院在1月31日就拍板動用預備金編列2億元台幣（約5159萬港元），由經濟部購買口罩生產設備增設至少60條生產線，請業者代為生產，令台灣的口罩產能每日增加600萬個，即是由現時的每日400萬個增至每日1000萬個。

口罩製造機工廠原本至少需要2至3個月才能夠建成這麼多生產線，但台灣經濟部希望在兩星期內建成，最後雙方折衷為1個月內。據悉，台灣經濟部與新北市3家口罩製造機廠商協議，每條口罩生產線的收費大約是300萬元台幣（約77.38萬港元），與市價並無太大差異。以60條計，即是大約1.8億元台幣。台灣政府編列2億元，還有空間再增加2至4條生產線。

可以說，台灣在這次事件中顯示的組織和執行力，確實遠勝香港，成功在國際社會拿分。那5159萬港元比起香港人買口罩的錢，更加划算得多。

至於香港，最新消息是，科技園已向在大埔工業邨內營運水耕場的綠芝園（Farm66）緊急徵用部分樓面。綠芝園原本租用了大埔工業邨內一層工廈，實用面積約2萬平方呎，其中1萬平方呎設立了水耕場，餘下1萬平方呎用作研究和寫字樓。

本來該公司計劃在今個月稍後時間安裝及試用一套自動收割系統。但考慮到社會整體利益，決定先將8000平方呎樓面交回給科技園，讓其他港商可以在那裏設立4條口罩生產線，每日生產10萬個口罩。

明報記者 薛偉傑

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