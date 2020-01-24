金曹：本月期指結算難逾27940點

跌市加倉沽壓增加，跌市減倉則表示有沽空盤平倉，在2月5日期指約26,700點，期指大手減倉5009張，可看成重要技術支持。換句話說，昨日淡友由28,230點加倉到26,700點減倉，一個浪套利1530點。如27,410點短期浪頂仍有沽壓，那2月低位可是「27,410點-1530點=25,880點」。

富達中國部署不受疫情影響

現時最活躍期權大約分佈在26,400至27,600點，表示期權莊家認為2月期指在25,880點已見底的機會頗大，目前在27,000點整固，250日平均線27,689點短線阻力。根據2003年SARS的經驗，恒指在4月見底，今次由於已有試驗疫苗出現，加上致命率較低，目前說確疹高峰期為時過早，但2月10日部分內地企業已開始復工，三菱汽車稱在華最早復工日期可能是2月17日，鴻海富士康內地的工廠，以及三星等韓國企業的在華工廠也將陸續恢複生產。

內地媒體報道中國富達國際CEO黎誠恩表示，從資產配置的角度來看，其投資團隊正在採取適度risk-on（追逐風險）的策略，富達國際對中國市場的長期承諾並不會受疫情影響，「希望能在中國發行公募基金，並且我們一直都在積極準備申請牌照。」

昆侖能源看8元 中海油看13.7元

估計疫情未能確認受控的話，如以期指加倉位28,230點作目標價，使用目前引伸波幅20%計算，此浪調整一半即10%到25,400點已經足夠。

2月引伸波幅最高見24%，如出現較深調整到24,840點成買入機會。

若分析較高評級港股及目標價，如套用目標價調整引伸波幅作「合理價」，昆侖能源（0135）上升空間27%看8元；海通證券（6837）上升空間26%看9.9元；中海油（0883）上升空間13%看13.7元。

[金曹 期權制勝]