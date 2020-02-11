李浩德：具Tesla概念 A股寧德時代可爆升

去年首9月全球動力電池市佔率達26.6%

動力電池產品的發展速度很快，暫時市場沒有統一的技術路線，而且很容易被淘汰，廠商除了投入資源研發電池外，選擇對的路線也是非常重要。可見動力電池行業的門檻十分高，所以市佔率都由龍頭廠商來瓜分的。寧德時代去年首9個月的全球市佔率最高，有26.6%，接着是松下，比亞迪（1211）及LG化學分別為第三及第四。中國電動車市場基本上佔全球銷量大多數，因此寧德時代這次跟Tesla的合作，更可把松下以及LG化學的市場份額減弱。

由於電池價格會隨着技術升級而下降，寧德時代亦有在上游資源作出相應部署，希望藉此控制成本並打造完整的供應鏈體系。公司平穩的自由資金流記錄，以及充裕的現金足以支持5年的擴張，而且持續突破性加入海外主流客戶，相信客戶的黏性會繼續得到強化。寧德時代2019年的盈利預告都超越券商預期，主要業務盈利有機會增長逾三成。

寶馬大眾早是寧德時代電池客戶

雖然新能源汽車的滲透率還低，隨着市場繼續擴張，寧德時代將獲更大市場份額，對政府補貼的倚賴會逐漸減少。寶馬、大眾早已是寧德時代的客戶，現在還加入Tesla這個大客戶，加上技術優先及全球業務，這些都是公司在中國市場上最佳的護城河。筆者相信寧德時代的佈局會在動力電池爆發時，發揮它應有的潛力。

（C基金現持Tesla、寧德時代的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]