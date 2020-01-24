Tesla滬廠復工 股價重上800美元

道指早段升百點 亞馬遜新高

特斯拉上周透露，受疫情影響，2月初的新車交付將被推遲，觸發股價大跌。整體而言，華爾街分析師對特斯拉的股票相對悲觀。許多分析師認為目前估值太高，近一半分析師給予特斯拉股票「賣出」評級，只有19％分析師給予「買入」評級。

此外，知名蘋果分析師、天風證券郭明錤表示，鴻海最重要的iPhone生產據點鄭州廠及深圳（龍華）廠的估計復工率，分別只有40%至60%及30%至50%。前者主要負責生產iPhone 11系列，後者負責開發下半年的新一代iPhone。蘋果股價早段微跌。

市場研究機構TrendForce的調查指出，內地工廠延遲復工影響到供應鏈，因此將第一季智能手機總產量預測下調至2.75億部，按年跌約12%，為近5年新低。

日本經濟新聞報道，日產（Nissan）因難以從中國取得所需零件，決定暫停九州廠房的生產作業。德國安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司Euler Hermes發表報告，稱內地工廠停產，令全球每周貿易損失可達260億美元（約2028億港元）。

（綜合報道）

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