內衣大王維密擬售私募 爭議CEO能否過渡成焦點

CNBC於11月首次報道L Brands研究分拆維密，並保留韋克斯納職位的交易。不過《華爾街日報》上月報道，Sycamore正考慮收購維密，交易條件可能涉及韋克斯納辭去CEO職位。談判處於保密狀態，交易條款仍在商討。過去一年，L Brands的股價跌近10％。

L Brands股價一年跌一成

根據市場研究機構NPD的數據，胸圍每年銷售額達72億美元。Factset的數據顯示，維密還銷售睡衣、香水和其他配件，去年銷售額約74億美元。維密品牌近年因過時的性感風格而受批評，有別於同行對手以舒適度作為優先考慮。隨着觀眾關注度減少，去年11月該品牌更取消了一年一度的維密騷（Victoria's Secret Fashion Show）。維密秀由1995年起每年舉辦，在2001年首次在電視播放，當時收看人數達1200萬。但2018年的維密騷收視見新低，只有330萬人。

捲性騷擾事件 維密騷取消

對模特兒來說，以往登上維密騷成為「維密天使」是獲得國際知名度的重要時機。《紐約時報》近日綜合L Brands逾30名現任及前任職員、模特兒、承包商的講法，指維密騷的負責人、L Brands前營銷總監兼韋克斯納的左右手拉澤克（Ed Razek）多次涉行為不當，例如親吻模特兒、要求模特兒坐在他大腿上，甚至有模特兒投訴在維密騷前被非禮。

模特兒團體投訴前營銷總監

有管理層稱，曾向韋克斯納反映拉澤克的問題。也有模特兒稱，在投訴後被報復，遭終止受聘於維密騷。拉澤克否認指控。近期模特兒團體撰寫了兩封公開信，要求維密採取行動，結束其性騷擾文化。最新一封公開信獲逾百名模特兒簽署，當中包括超模Christy Turlington Burns、Edie Campbell、Amber Valletta等。

L Brands創辦人與聲名狼藉的愛潑斯坦關係密切也令外界關注。美國富商愛潑斯坦去年7月因涉嫌性侵及性販賣未成年少女被捕，他否認控罪，並在8月於紐約囚室內死亡。驗屍結果稱他自殺身亡。愛潑斯坦的律師不滿判斷，聲稱將自行調查。有愛潑斯坦案受害人聲稱，遭愛潑斯坦「販賣」給英國安德魯王子。愛潑斯坦與權貴及富豪交往甚密，密友名單包括美國總統特朗普、前總統克林頓夫婦等。

韋克斯納去年8月承認，在1980年代中期認識愛潑斯坦，對方曾是韋克斯納基金會的受託人。韋克斯納稱，愛潑斯坦多年前從韋克斯納及其家人處挪用超過4600萬美元。但他最近才向聯邦檢察官舉報。L Brands則表示，將近10年前與愛潑斯坦斷絕了關係，並形容他的罪行「令人厭惡」。

（綜合報道）

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