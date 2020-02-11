料疫情影響業務 嚴控成本

在去年度，和記港口信託在香港葵涌的貨櫃總吞吐量受到亞洲區內及轉運活動下跌影響，按年跌5.9%，處理標準貨箱數目首次跌穿1000萬個大關，只有999.1萬個；深圳鹽田的吞吐量在處理美國貨櫃下跌拖累，最終按年跌0.7%，仍達1330.9萬個。兩地港口整體吞吐量共2330萬個，按年跌3%。

年內受惠於在港推動海港聯盟、減省成本措施及人民幣貶值等因素，服務成本按年減少15%至9.59億元，但仍被外判成本上漲等因素作出抵消；職工成本按年增加8.4%至7070萬元。同時因為沒有上一年度為旗下資產大幅減值過百億元的因素影響，因此年內最終扭虧為盈。

不過，和記港口信託明言，圍繞去年的不明朗因素如中東地緣政局緊張、待定局的脫歐問題、美國總統選舉、持續緊張的貿易保護主義，以至武漢肺炎爆發，持續至今年。今年度亦因為武漢肺炎爆發，影響到商業活動叫停及供應鏈營運受干擾，航運公司面對低硫新規管推出影響而面對挑戰，但預期在航運聯盟船隊及運力作出協調，以及增加使用超級班輪運作，將有助成本及效率提升，其亦會持續投資改善港口設施予以配合。