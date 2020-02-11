中國1月通脹升5.4% 創8年新高 統計局：春節肺炎推升

明報記者 陳子凌

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，CPI按年升5.4%，主要有春節錯月的基數效應，以及疫情所影響。按月來看，CPI升1.4%，其中食品價格由跌轉升，較去年12月漲4.4%，其中鮮菜和豬肉價格升15.3%和8.5%，主要與春節辦年貨需求有關；非食品細項中，因春運返鄉，交通和通訊價格按月升1.4%。董莉娟特別提到，1月湖北省CPI按年升5.5%，按月升1.5%，升幅與全國相當，反映當地未出現物價急升情况。

招商證券宏觀經濟分析師高明指出，CPI按年升5.4%，但去年同期低基數的影響已佔了約4個百分點，實際通脹影響只有約1.4個百分點。基數效應之後會漸漸減退，但由於現在疊加疫情影響，物價走勢變得較複雜，CPI的回落速度可能會放慢。

交行金融研究中心高級研究員劉學智認為，1月CPI應該會是全年高位，一來2月CPI的基數效應減少，二來疫情導致餐飲、旅遊、運輸等大量消費需求明顯減弱，相信2月CPI會回落到4.5%左右。

料中央先穩疫情 CPI無阻放水

至於高通脹會否阻礙中央加強逆周期措施，高明認為，從政策目標來看，疫情下，現在穩增長和穩就業的重要都高於穩物價，因此通脹水平目前並不是貨幣政策的主要考量因素。

另一方面，去年豬肉供應短缺是推高CPI的主因，雖然1月豬肉價格按年升1.16倍，較去年12月升97%有所增加，但主要是春節需求增所帶動，生豬供應正逐步恢復，然而，疫情對生豬生產帶來不確定，短期影響難量化，因此亦會減慢CPI的下降速度。

PPI跌轉升 1月微漲0.1%

統計局昨日亦公布，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）由跌轉升，1月按年上漲0.1%，顯示工業運行有回暖，可是疫情爆發，劉學智表示2月大量企業延期開工，市場需求減弱，不排除PPI在首季餘下時間再度出現負增長。