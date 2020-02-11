濠賭場停業15日 業界憂小型貴賓廳倒閉

澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光接受《濠博新聞》指出，若疫情在短期內未能改善，相信不少小型貴賓會選擇結業離場。他指出，小型貴賓會每月在員工及燈油火蠟的開支，最少需200萬元使費，未計客人使費，尚可以支持一個月，但疫情持續，恐很難支撐下去。就算15日過後恢復營運，他認為，因應內地已封關、經濟停頓及確診上升，恐屆時的生意亦不見得會好起來。

美高梅中國豁免商戶15日租金

此外，澳門英文媒體《澳門每日時報》報道稱，美高梅中國旗下美高梅澳門及美獅美高梅決定在2月5日至19日賭場停止運作期間，豁免租戶15日租金，期望藉此幫助中小企租戶紓緩壓力。

澳門政府昨日公布，隨氹仔新濠鋒酒店昨日暫停營業，至今三至五星級的酒店共有8間暫停營業，涉及的酒店涵蓋金沙中國（1928）、勵駿（1680）、實德環球（0487）及新濠博亞共4家業主。二星級酒店及公寓共有15間暫停營業。全澳門共有23間酒店及公寓暫停營運，約涉3000間客房，佔澳門3.8萬間酒店客房供應比率提高至7.9%。