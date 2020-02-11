渣打建行亞洲推個人「還息不還本」

為期半年 可申續期6個月

渣打香港又稱，將為所有保誠人壽保險保單的受保人提供額外保障，指受保人於2020年1月23日至4月30日期間，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲額外住院現金每日600元，長達45日；凡保費於今年1月1日至3月1日內到期的指定壽險產品之客戶，可延長續保寬限期保障申請。

建行亞洲昨宣布，個人住房及中小企按揭貸款客戶，供款一年以上且過去12個月還款正常，可申請6個月「還息不還本」，期滿後可申請再延長6個月；經營車貸款客戶，包括旅遊巴、小巴、的士及貨車，亦可申請「還息不還本」。

因應武漢肺炎的疫情發展，網上人壽保險公司Blue推出新型冠狀病毒額外保障，如受保人於今年2月8日至4月30日凌晨零時正前期間，被確診感染「新型冠狀病毒」並提供醫療證據證實該等診斷，可經銀行轉帳或支票一筆過獲得1萬元賠償，需時約5個工作天，但僅適用於該公司的人壽保障、危疾保障與個人意外保障計劃，並於上述日期生效之現有保單和新保單。

安盛免費醫療保險 醫管局員工自動受保

安盛宣布，為醫管局所有全職、兼職及合約制，包括醫生、護士、專職醫療職系、病人服務助理，以至病房文員等職位的員工，提供免費住院保障及身故保障，毋須任何事先登記或投保，包括一筆過1萬元住院保障，以及10萬元身故保障，保障期由昨日至今年4月30日。