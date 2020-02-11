基金公會撐先發布初步業績 會計界群起炮轟港交所 「做法卸責核數師」

明報記者 馬迪帆

對於公布業績的新指引，投資基金公會昨日回覆本報查詢表示，現時難以找到完美方案，但認為港交所及證監會聯合方案顯示監管機構作出仔細衡量，將保護投資者利益擺在重心。公會表示，從投資者角度而言，十分希望公司及核數師可盡早為市場提供信息。對於是否應押後期限，公會認為，若採取「一刀切」方式，相信可為會計界帶來一定空間，但亦帶來不少問題，如是否會令資訊發放延遲；未有業績之前投資者依賴何種數據；若要延期，確實的延後時間難以預測等。

基金公會：無完美方案 應對措施靈活

措施容許公司發布初步未經審核業績，公會表示，相信只要公司作出全面披露並作充分警示，投資者是可以對有關初步資料進行分析。公會補充，上市公司已經有提供未經審核中期業績的慣例，因此有一定的規則及要求，認為對此次的「初步業績」應採取同樣準則。

另一邊廂，會計界繼續表態反對指引。除初步業績外，措施規定公司可就「可匯報財務資料」與港交所討論。香港商界會計師協會會長吳德龍表示，初步業績須參考公司審核委員會意見，但在無核數師參與情况下，委員會難以獨自擔此重任。他表示，匯報現有財務資料亦被要求具完備性，預料須為一份與年報數據相差無幾的資料才合乎標準。他舉例指若公司交出一份至去年10月的年結，估計聯交所不會放行。

吳德龍冀可隨內地期限 4月30日公布

吳德龍表示，希望本港可跟隨內地公布期限，即4月30日。他表示，未知1個月後情况是否受控，但認為與內地同期，至少可保證兩地具共同標準。商界會計師協會中，不少成員任職大型上市公司財務總監，如東亞銀行（0023）、新世界（0017）等上市公司高層。

港交所：非常情况下措施

港交所對協會批評作出回應，指明白部分公司及核數師正面對極大挑戰，早前已表示在非常情况下，容許發行人發布未經核數師同意的財務資料，以確保各持份者能獲取上市公司最新財務資料。港交所續稱，鼓勵發行人盡快與其聯絡，以便提供適切支援及指引。