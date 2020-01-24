恒指收復100天線 夜期續挫

火鍋股大跌 大家樂大快活停售火鍋

疫情消息繼續左右個別港股板塊走向，有患者與家族成員一同享用火鍋後染病，近月表現疲弱的火鍋股昨再急跌，呷哺呷哺（0520）跌7.1%，海底撈（6862）跌4.8%，九毛九（9922）進一步延長門店停業時間，跌3.3%。大家樂（0341）和大快活（0052）暫停出售火鍋，昨分別跌1.82%和0.73%。

市傳深圳拒絕富士康關於一家主要工廠復工的申請，富智康（2038）跌2.27%，手機設備股個別發展，舜宇（2382）升0.71%，瑞聲（2018）跌0.09%。另外，衛健委上周末支持互聯網診療發揮防疫作用，兩隻互聯網醫療股繼續向好，阿里健康（0241）獲大行看好急升13%，今天公布業績的平安好醫生（1833）上升8.1%。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，多隻火鍋股早前已公布暫停分店營業，技術上已相當不利，例如海底撈已到頭肩頂的頸線，失守或觸發更大跌幅，與零售股同樣受制頸線不利氣氛，即使短線博反彈升幅亦不會太多。內地結束春節假期開始復工，受大市拖累的5G、手機設備股反而值得留意。

北水昨日淨買入港股50.18億元，主要流向騰訊（0700）有13.91億元淨買入，建行（0939）亦有10.31億元淨買入，惟分別跌0.48%和0.63%。周三（12日）公布季績的阿里巴巴（9988）跌1.3%。物管股時代鄰里（9928）發盈喜，昨升10.98%。

分析：恒指或下試26500點

恒指100天線昨日失而復得，耀才證券研究部總監植耀輝認為，A股和人民幣走勢穩定，為港股帶來支持，不過武漢肺炎仍未受控，上海、北京相繼封城，不能肯定港股可守在100天線以上，恒指仍有機會下試26,500點。