1月交易額升50% 港視：2月更勁

晚上發通告 稱不時考慮融資

港視更預告今年2月份首9天的增長動力及營運狀况均較1月份同期更強，預期此增長動力將延續至整個2月。董事會將繼續評估業務增長的可持續性，並緊密地監察業務的發展並盡力調整營運措施，應付業務量的變化。港視1月份平均每日訂單數量按年及按月升64.7%及19.8%，至2.24萬單；平均訂單值則按年跌9%及按月升4.5%，至488元。港視昨晚出通告，不知悉股價上升的原因，但指可能在市場條件及集團需求配合的情况下，不時考慮為支持營運及業務發展而進行的不同融資活動，當中包括股權及債務融資、貸款及信貸額度等的機會。如進行的話，該集團會按適用法規在需要的情況下做出公告。

業務量大增後，集團為解決客戶在HKTVmall購買熱賣產品時需較長下載時間及難以付款，以及送貨或自取時間可能延長的問題，將在未來數星期使出5項新招，包括建立獨立「邀請購買」平台，將熱賣產品如個人健康設備的繁重瀏覽量分流至新平台。同時，港視會將平台客戶按基礎分為不同類別，根據過往購買力及行為決定優先次序，以改善處理時間及付款程序﹔為紓緩物流中心執貨及包裝資源，港視亦正研究增加額外工作輪值，加強與現有商戶合作，以及致力增加新商戶以增加客戶從商戶購買的比率。另外，港視又正與多個知名零售連鎖店商討，拓展訂單自取網絡﹔最後一招則是增加外判物流資源，包括第三方物流公司及個人。

其他本地生活消費股股價亦跟隨大爆發，當中以經營759阿信屋的CEC國際（0759）最勁，爆上45.1%（見表）。