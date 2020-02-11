莎莎前線員工：每月須放12日無薪假

該名員工透露，前線所有職級員工都需放無薪假，坦言雖覺不合理但員工並沒有任何保障，因此亦要接受安排。集團計劃未來18個月關閉最多25間分店，加上近日門店提早關門，她認為對員工而言是「逐步逐步殺到埋嚟」。她續指由於福利及津貼由去年6月起不斷減少，嚴重影響生計，已有不少員工辭職，集團亦採自然流失策略，不曾為員工着想。

莎莎：分更制減少值班員工數目

本報記者昨午到訪一間位於民生區的莎莎，店內只有3名員工，即使有客人在店內亦未有員工主動提出協助，記者向員工查詢無薪假情况，經理僅指「未收到任何通知」。

莎莎回應指出，集團與香港零售業同業一樣，正受不利市場環境影響，希望與員工同舟共濟，正積極採取措施，為集團及按佣金制度受薪的前線員工爭取合理收入。為了控制成本，因應業務需求，莎莎港澳共有21間分店暫時停業，亦會調整各部門及前線人手部署。在經過多番考慮後，決定前線員工於2至4月期間，採用分更制形式，減少值班員工數目。