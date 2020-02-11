零售業重創 莎莎周大福等關近80店 佐丹奴停內地業務 疫情反利網購日用品生意

明報記者 蕭嘉聰

莎莎昨日稱，因應武漢肺炎情况，為保障員工及顧客安全，加上消費需求減低，旗下港澳20間莎莎分店及1間La Colline專門店已暫停營業直至另行通知。集團表示，將根據業務需求，採取靈活彈性人手部署，將受影響分店員工安排至其他分店工作，亦會採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。莎莎又稱，旗下分店未有發現任何武漢肺炎確診個案，各分店會繼續加強防禦措施，以確保店內環境衛生及安全。莎莎停業的分店主要位於銅鑼灣、旺角、尖沙嘴等遊客區，上水亦有兩間分店停業。

謝瑞麟港島僅1店營業

周大福發言人回應本報查詢稱，港澳目前有逾40間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間至晚上7時直至另行通知。發言人續指，已加強店內的清潔及消毒工作，每2小時清潔及消毒。集團稱現階段並沒有裁員計劃，會採取靈活彈性部署，安排前線員工放年假，以及到其他分店工作。

謝瑞麟方面，根據官網集團在港共有30間分店，現時只有14間分店繼續營業，意味着逾半分店將停業，當中港島區更只得銅鑼灣怡和街一間分店營業，澳門亦有2間分店停業。謝瑞麟回應本報查詢稱，受影響的前線及後勤員工將安排放無薪假或年假，今次調整店舖網絡及無薪假安排只屬暫時性質，會密切審視有關疫情發展，並作出適時調整。

至於佐丹奴（0709）則暫停內地業務，集團表示，因應內地相關部門通知，須暫停若干城市的業務營運至13日。集團表示，已暫停湖北省內28間佐丹奴門市，以及其他省市約111間佐丹奴門市的營業至13日，但港澳地區門市不受影響。集團指出，在農曆新年期間首10日，內地同店銷售額按年跌約57%，港澳地區按年跌約61%。

分析員：為降營運成本風險

分析員相信，零售商此舉是為了降低營運風險，始終本地消費者及旅客人數大降，停業對營業額影響不大。本地零售商最大問題是消費者人數急劇下降，即使由員工開支入手，幫助亦不大。他相信，要在業主意識到零售業打擊嚴峻，或是政府有強硬措施出台，才會考慮大幅減租，或者寬免租金。