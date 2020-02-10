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買兩電一煤為退休做準備

【明報專訊】武漢新型肺炎疫情持續嚴峻，本港恐怕出現社區爆發，確診人數已逼近30宗。疫情拖累港股在農曆新年後短短3個交易日一度蒸發逾千點。

明報記者 王俊騏

雖然大市反彈，但疫情持續時間仍不明朗，作為退休投資者，傳統公用股如「兩電一煤」中電（0002）、港燈（2638）和中華煤氣（0003）都可考慮作增強投資組合防守力。有專家建議，煤氣相對兩電不受天然氣價格上升影響，而且股價已下跌到較殘水平，建議為求穩定收息的投資者可分段吸納。

本港新型肺炎確診人數仍在上升，但上周大市看似暫時喘定。惟新型肺炎爆發規模會否更勝SARS仍是未知之數，適量避險操作仍是值得考慮。今次比較兩電一煤在過去SARS爆發時期，即2003年2月首宗SARS確診個案，至香港被剔除為疫區6月時的表現，以反映各自防守力。數據發現當年都是以中電表現較好，略為跑贏大市，煤氣則甚至跑輸恒指，而當時港燈尚未獨立分拆上市。

大行評港燈為武肺防守投資工具

投資者買電力煤氣股都是為求穩定收息，對比一眾藍籌股其股息未必是最突出，如中石化（0386）達到11厘，但電力股勝在較穩定。中電和港燈的股息率都分別有3.7厘及5.1厘，煤氣則只有2.1厘，中電股息率雖不及港燈吸引，但派息按年持續增加。花旗報告亦指出，中電資產回報率已達8.24%，在2019至2023年資產規模平均增長4%，相信派息也可年均增長4%，視為本港公用股首選。不過去年中電中期業績轉盈為虧，受澳洲業務商譽減值和新利潤管制等拖累，一度拖累股價顯著下跌，由去年96.3元高位一直下行。

煤氣股可作中線收息部署

港燈去年中期收入盈利亦告下跌，純利更大跌27.8%，削減中期派息。惟同樣受大行看好，大和視港燈為武漢肺炎間具防守力的主要股份之一，上調了評級到「跑贏大市」，指兩電去年利潤管制由9.99%調低到8%，相信直至明年仍可有穩定派息。該行更對比了港燈母企電能在沙士時期（2002年12月至2003年4月）表現，指當時電能回報率仍有6%，跑贏同期恒指跌12%，而當時電能全資擁有港燈，後者則貢獻母企主要盈利。

煤氣去年中期純利同錄跌幅，亦不受大行看好。大和更預期煤氣將會是本港公用股中唯一一隻，可能面對股價下行股份，皆因核心業務銷量與酒店行業相連度高，而有關行業相信至少在今年上半年會受新型肺炎疫情影響。其實在疫情未爆發前，里昂亦曾發報告指去年本港煤氣使用量創20年來最大跌幅，公司面對煤氣需求持續放緩，維持「沽售」評級。

不過，帝峯證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治表示，隨中電和港燈都逐漸倚賴天然氣發電，其價格上升或影響盈利表現，故較建議同樣是做獨市生意的煤氣，作中線收息部署，指其已累積了一定跌幅，可分段吸納。惟他指如煤氣取消十送一紅股政策，以目前市盈率27倍計則是偏貴。

縱使近期大市受疫情衝擊向下，但他相信隨步入夏天疫情理應減退，故認為一般投資者與其在目前增強組合防守力，倒不如先靜候重新入市機會，如留意騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）等科技股。要收息也可留意電訊股如香港電訊（6823），股息率達5厘之餘，同時不用像兩電般受原材料價格影響。

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