海濱南岸呎價跌返兩年前

明報記者 歐陽慧恩

與大市同步，海濱南岸今年至踏入本月租售兩閒。中原地產副分區營業經理袁顯岸指出，海濱南岸由於鄰近理工大學，一直獲不少學生承租，但大學因社會運動提早結束學期，導致屋苑在去年12月份出現退租潮，現放租盤達約50個，較去年同期增約四成；放售盤則維持約130個，未見增減，雖然業主普遍提供約3%至5%議價空間，惟買家持「執平貨」心態，往往還價逾一成，導致成交僵持。袁氏又指，有個別業主願意降低租金吸客，其中屋苑2座中層F室，實用432方呎，近日以1.65萬元獲本地客承租，較對上於2018年簽訂的租約1.85萬元，減逾一成。

逸瓏園特色戶1700萬蝕讓

另外，西貢逸瓏園近日錄得罕有蝕讓個案，2座地下連花園單位，實用986方呎，連825方呎花園，近日以1700萬元易手，較2016年購入價1805萬元帳面蝕約105萬元，低市價約15%，區內代理指業主因急於移民，故減價套現離場。

至於近日錄得武漢肺炎確診個案的馬鞍山銀湖‧天峰，錄低市價成交，2座中層A室，979方呎，以1480萬元易手，低市價約7%，由於原業主早於2009年以672萬元入市，帳面仍賺約1.2倍。

東涌亦連錄低市價成交個案，東堤灣畔9座高層複式戶以1350萬元易手，較市價低近兩成，單位實用1202方呎，呎價11231元，業主持貨11年，帳面賺約1.1倍；另外，映灣園7座中低層G室近日亦以718萬元易手，單位實用736方呎，成交價9755元，創同類單位一年新低，原業主2010年以343.8萬元入市，現帳面賺約1.1倍。

嘉湖3房518萬低市價5%易手

至於十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，亦錄得低市價成交，代理指，位於嘉湖山莊樂湖居2座低層C室，實用551方呎，3房間隔，近日獲業主累減62萬元，以518萬元易手，低市價約5%，原業主於2009年以113.8萬元購入單位，現帳面賺約3.6倍。

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