上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位

嘉湖錄27宗註冊佔最多

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，新春前有買家提前入市，1月二手大型屋苑交投活躍，預期2月數字可望回升，惟近期新型冠狀病毒疫情擴大，買家趨觀望，估計3月十大屋苑登記偏淡。10大屋苑中，1月以天水圍嘉湖山莊錄得最多買賣註冊登記，有27宗、涉總值1.39億元；其次是沙田第一城，錄19宗、涉總值1.07億元；荔枝角美孚新邨、藍田麗港城同樣錄17宗登記，並列第三位，分別涉總值1.39億元及1.44億元。

黃表示，1月份有4個屋苑的買賣登記宗數，較去年12月錄跌幅，當中以鴨脷洲海怡半島的宗數跌幅最多，1月錄得14宗、按月跌33.3%。

未反映武漢肺炎疫情因素

不過，美孚新邨、麗港城、鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花村及藍田匯景花園，1月註冊宗數均錄按月升幅，介乎6.3%至1倍不等。