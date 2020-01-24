經濟

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133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，市面人心惶惶之際，綜合市場資訊，過去兩日新盤市場僅錄約23宗一手成交，與對上一周相若，其中信置（0083）今年頭炮、西貢對面海豪宅133 PORTOFINO，昨日起招標的7個實用1076至1239方呎分層單位，即日售出一伙，為1座3樓實用1239方呎A室、屬4房雙套設計，成交價2878萬元、實呎23,228元。

據133 PORTOFINO成交紀錄冊顯示，買家先付10%樓價，餘款90%可於今年9月入伙時上會，並獲車位認購權，但沒有現金回贈等優惠。

THE RICHMOND呎價3.5萬創新高

另個別新盤仍錄高價成交，恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND繼上周六次輪推出15個單位沽清後，項目26樓A室，實用468方呎2房單位，昨以逾1663.2萬元沽出、實呎35,539元，創項目成交價及呎價新高紀錄。

THE RICHMOND上月底推出至今累售45伙，佔全盤單位總數90伙的50%，包括15伙開放式、29伙1房戶及1伙兩房戶，套現逾3.7億元。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，項目銷情理想，部署短期內加價加推應市，第三輪銷售安排稍後公布。

業界料本月新盤成交或見4年低位

另據本報統計，2月迄今整體新盤成交錄約60宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，現時樓市受武漢肺炎疫情影響屬天災，就算發展商願意平價賣樓，都難以聚集人流，相信發展商短期內不會推出大型項目，預計2月一手成交總數只逾200宗，有機會成4年來的按月新低紀錄。

據本報紀錄，對上一次全月新盤成交少於300宗水平，為2016年1月，當時錄約220宗成交；資料顯示，2015年政府連番調整按揭成數，至6月股市波動，令樓市於當年第三季起轉吹冷風，並持續至2016年初。

另主要新盤2月暫時累錄約7宗撻訂，新近一宗為長實（1113）深水埗愛海頌，成交紀錄冊顯示，項目1座9樓實用497方呎B室，屬2房戶型，原於2月2日、即新春正月初九日以835.9萬元售出，但買家取消交易，料遭沒收5%訂金涉約42萬元。連同此個案，愛海頌去年10月開售至今累錄6宗撻訂。

相關字詞﹕豪景花園 維景灣畔 柏景灣 武漢肺炎 天宇海

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