天宇海3房948萬沽 回到兩年前

柏景灣兩房撻訂 料損手50萬

與此同時，亦有買家購入單位後撻訂。有代理表示，一對夫婦上月中以1060萬元購入奥運站柏景灣一個兩房單位，惟近日選擇撻訂，料損手約50萬元，為疫情擴散後，二手市場少見的撻訂個案。

代理消息續稱，上述天宇海1B座中層D室，實用736方呎，原業主去年底叫價1045萬元，最新減價至948萬元售出，即減價97萬元或9%，實呎12,880元。屋苑同座、同面積低層D室，於2017年底以940萬元售出，意味今次成交價重回逾兩年前水平。不過，原業主早在2011年以543.3萬元購入，持貨約9年帳面仍賺逾404萬元或74%。

維景灣畔兩房呎售1.46萬

另美聯聯席區域經理謝建業稱，將軍澳維景灣畔13座低層D室，實用533方呎兩房戶，原業主由820萬元減價到780萬元沽出，實呎14,634元，減幅40萬元或5%。謝表示，是次成交呎價為屋苑兩房戶型的半年低位；原業主於2004年以228萬元購入，持貨16年帳面仍賺552萬元或2.4倍。

中原首席分區分區經理譚榮輝表示，青山公路豪景花園3座低層D室，實用561方呎三房戶，原業主最初開價690萬元，降價75萬元或11%後，以615萬元成交，實呎10,963元。資料顯示，屋苑對上一次同類單位成交去年8月錄得，一伙實用同屬561呎的3座中層D室以698萬元易手，意味同類單位於半年內下挫83萬元或12%。原業主於2010年以245萬元購入，持貨10年帳面獲利370萬元或1.5倍。

另中原地產十大屋苑過去周末錄得7宗成交，雖較前周末多4宗或1.3倍，但仍有半數屋苑零成交。