投官地私人併購 雙管齊下增土儲

2018年底至今賣樓吸金175億

潘強調：「不論官地還是私人併購模式，只要計啱數，集團就會『去馬』。」他續稱，集團由2018年底開售海日灣開始，至現在是賣樓高峰期，連同去年4月、8月開售的海日灣II、映日灣，3盤累積售約1940伙，佔三盤單位總數2915伙的67%。

至於3盤目前待售餘貨，共涉約978伙；其中以預計今年11月入伙的海日灣II佔最多涉638伙，而預計今年4月入伙的映日灣，餘貨最少僅20伙，其餘320伙餘貨屬已屆現樓的海日灣。潘表示，雖然未知道一手空置稅何時落實執行，但集團今年會如常賣樓，不會囤積。

繼續發價單招標雙軌賣樓

另外，去年初部分新盤因過度採用招標、即在不發價單情况下，以招標價高者得形式開賣單位，引起社會激烈爭議，最終迫使港府介入，對個別未有完整披露招標優惠條款的發展商作出檢控，亦促成地產建設商會制定招標新指引以作規範，潘回應稱，「集團低調但不代表唔透明」，未來仍會視乎不同項目的特性，及考慮市場氛圍、項目戶型等因素，以發價單、招標雙軌並行的策略售樓。

[發展商專訪]