億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况

明報記者 林可為

億京旗下楊屋道88號綜合發展項目，住宅部分為去年8月開售、提供840伙的映日灣，商業部分則是1幢總樓面約64萬方呎的銀座式商廈，當中內含約32萬方呎零售樓面，及約31萬方呎寫字樓樓面，預計整個商住部分今年4月落成，意味億京荃灣王國成形。

配合區內轉型 走中產年輕風

潘志才表示，武漢肺炎持續擴大，社會環境比去年反修例風波時更嚴峻，「去年爆發社會運動時，仍有內地及外國遊客來香港旅遊，他們最多不去示威最激烈的地方消費，但現時旅遊業真正陷入寒冬，沒有遊客來，本地市民亦不願出街消費。不過，（面對疫情）現時全世界都識驚，大家雖然over react（反應過敏），反而屬好事，因大家都已增強防疫意識，根據2003年SARS的經驗，相信疫情幾個月後可解決。」

事實上，楊屋道項目商廈部分的招租工作已經展開。潘指出，雖然社會環境嚴峻，但集團會樂觀迎戰，因為「有危先有機」，隨着柏傲灣、海之戀等新屋苑已經入伙，集團同系映日灣亦入伙在即，令荃灣開始轉型為中產年輕化的住宅社區，加上本港經濟轉型，亦令荃灣成為新興商業服務區，所以集團睇好該區前景。

擬為個別品牌提供裝修優惠

億京資料顯示，商場樓面呎租介乎33至120元；寫字樓部分呎租則約23至36元，視乎樓層及景觀因素而不同。潘志才稱，集團會提供部分免租期，希望與租戶共渡時艱，但未有透露具體免租時間，同時亦研究為個別品牌提供裝修優惠的可行性。租戶組合方面，商場目前暫時以餐飲為主，亦有美容業租戶進駐；寫字樓的洽租租戶中，包括音樂產業和資訊科技公司。

由於整幢商廈的設計主調為中產年輕化，潘表示：「商場的公共空間、電梯大堂、升降機內部的部分牆身、天花板，會選用黃色和綠色為主色調，營造年輕活潑感覺，洗脫過往荃灣予人老舊嘅官感，並有全日開放的行人天橋接連荃新天地、如心廣場及西鐵站。」

獲音樂產業科企洽租

值得一提的是，商廈19樓的隔火樓層會打造為空中花園，提供休憩空間；並有戶外樓梯直通20樓，此樓層除設有部分寫字樓單位外，亦設零售樓面，估計將來會以餐飲為主，加上設有觀景平台，可瀏覽荃灣、以至汀九橋一帶的景色，增添物業設計上的趣味性。

[發展商專訪]