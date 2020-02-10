李志成：有意置業 量力而為

所謂負資產，意指業主持有的物業最新市值，較未償還的按揭借貸還要低，導致資不抵債，通常在物業價格下跌下會發生。舉例而言，假設以500萬元買入一個單位，做八成按揭，即貸款額400萬元，一年後樓價跌至360萬元，但未還貸款額尚有390萬元，即使出售單位，仍不足以完全償還銀行貸款，物業就被視為負資產。

去年第四季受中美貿易戰及本港社會事件內外夾擊下，本港經濟受影響，加上年尾屬轉統淡季，樓市交投放緩，樓價亦有調整，以致本港負資產上升。去年第四季，新增負資產個案錄得128宗，金管局強調當中大部分為銀行職員按揭，少數涉及按揭保險計劃貸款，因為這些貸款按揭成數一般較市場為高。現時128宗相對SARS時期紀錄仍相去甚遠，即使在新型肺炎疫情擴散下，第一季樓價預計將續見調整，負資產料有上升趨勢，但規模仍難與2003年相提並論。

筆者建議有意置業人士要量力而為，衡量自身財務狀况及負擔能力，選用發展商高成數按揭或二按計劃前要留意風險，由於這類計劃數年後供款利息會增加，若樓價調整，將按揭轉往息率較低的銀行時，或需要用額外資金「抬錢」上會，業主宜計算好供款能力，並預留充足資金緩衝，增加防守力。

香港置業行政總裁

[李志成]