經濟
布少明

投資策略

布少明：不妨趁疫情 搶先入市

【明報專訊】新型肺炎疫情持續擴散，各行各業經營困難，大大打擊投資意欲之餘，樓市成交亦冰封，相信2月份住宅物業交投量將急跌三成，若情况持續，不排除行內多達三成代理「失飯碗」。幸而，不少大型企業願意與商戶共渡時艱，例如有龍頭銀行宣布暫准按揭「還息不還本」紓緩疫情對客戶的影響；本行不少分行業主亦願意減租，平均減幅逾兩成，最高減幅更接近七成，充分體現香港人「獅子山下、互助互愛」的精神。

本港樓市持續兩年高開低走，如今更出現新型肺炎，難免令人聯想到2003年SARS時期，但相信樓市縱跌，也不會重返「SARS價」。因為現時樓市基調較2003年穩健。回顧SARS爆發時，樓價已經由1997年高峰期連續下滑接近6年，其時樓市已屆搖搖欲墜，SARS之爆發遂觸發「骨牌效應」，成為推倒樓價的最後因素。事實上，2003年3月SARS於香港爆發，樓價回落至谷底跌約8%，此後即因應疫情放緩而輾轉回升。以目前樓市與2003年比較，現時本港樓市及經濟結構遠為穩健，尤其是新供應減少，置業需求持續，加上市場資金充裕，只要新型肺炎未大規模於社區爆發，香港經濟不致嚴重下滑，仍相信樓價暫難有大跌空間，「SARS價」極難重現。

最近有藍籌屋苑以「心動價」放盤，旋即吸引多組準買家到場參觀，高峰時更同時有約4至5組客戴着口罩等睇樓，在目前市况下蔚為奇觀。由此證明樓市購買力並未消失，相信只要疫情一旦過去，或者出現突破的進展。如果閣下衡量過自身狀况，不會因經濟狀况影響「飯碗」和供樓，現時在競爭不大時開始尋寶，甚至搶先入市，未嘗是理想選擇。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

上 / 下一篇新聞

眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
人行今發首批專項再貸款
人行今發首批專項再貸款
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
加國初創企業 互動式地圖助遊客
加國初創企業 互動式地圖助遊客
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
余淑穎：安老按揭作終身年金
余淑穎：安老按揭作終身年金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
蔡金強：疫情之後五大變化
蔡金強：疫情之後五大變化
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
黃德几：平安好醫生69元可吸納
黃德几：平安好醫生69元可吸納
李聲揚：肺炎市况5個啟示
李聲揚：肺炎市况5個啟示
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：退一步海闊天空
陸振球：退一步海闊天空
林少陽：留意重災旅遊股
林少陽：留意重災旅遊股
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
潘迪藍：油價再大跌空間有限
潘迪藍：油價再大跌空間有限
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
李順威：巿場調整盤路非避險
李順威：巿場調整盤路非避險
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
何國良：美國大選年 美股回報佳
何國良：美國大選年 美股回報佳
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
曾淵滄：券商股也是5G概念股
曾淵滄：券商股也是5G概念股
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
李志成：有意置業 量力而為
李志成：有意置業 量力而為
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
珀居擁小欖山海自然景
珀居擁小欖山海自然景
海濱南岸呎價跌返兩年前
海濱南岸呎價跌返兩年前
買兩電一煤為退休做準備
買兩電一煤為退休做準備