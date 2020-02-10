布少明：不妨趁疫情 搶先入市

本港樓市持續兩年高開低走，如今更出現新型肺炎，難免令人聯想到2003年SARS時期，但相信樓市縱跌，也不會重返「SARS價」。因為現時樓市基調較2003年穩健。回顧SARS爆發時，樓價已經由1997年高峰期連續下滑接近6年，其時樓市已屆搖搖欲墜，SARS之爆發遂觸發「骨牌效應」，成為推倒樓價的最後因素。事實上，2003年3月SARS於香港爆發，樓價回落至谷底跌約8%，此後即因應疫情放緩而輾轉回升。以目前樓市與2003年比較，現時本港樓市及經濟結構遠為穩健，尤其是新供應減少，置業需求持續，加上市場資金充裕，只要新型肺炎未大規模於社區爆發，香港經濟不致嚴重下滑，仍相信樓價暫難有大跌空間，「SARS價」極難重現。

最近有藍籌屋苑以「心動價」放盤，旋即吸引多組準買家到場參觀，高峰時更同時有約4至5組客戴着口罩等睇樓，在目前市况下蔚為奇觀。由此證明樓市購買力並未消失，相信只要疫情一旦過去，或者出現突破的進展。如果閣下衡量過自身狀况，不會因經濟狀况影響「飯碗」和供樓，現時在競爭不大時開始尋寶，甚至搶先入市，未嘗是理想選擇。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]