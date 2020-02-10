經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：今年樓價還會升嗎？

【明報專訊】每一次災難都是一次的檢討，人類不停面對危機及考驗，每一次都會有得着。例如：禽流感的出現，會令市民大眾加強注意衛生，部分會中央屠宰，有些就會即日處理，不會將禽畜聚集，引致病源的出現。又例如當年SARS的出現，市民開始重視衛生及傳播途徑，朋友的聚會在酒樓亦會用公筷，傷風感冒亦懂得帶上口罩防止感染別人。

新形冠狀病毒來勢洶洶，疫情還要持續多久仍是未知之數，市民能夠做到的是提升自己的免疫力，外出時做足保護措施，勤洗手的習慣更是不可缺少。今次的武漢肺炎，很多人形容傳播速度比SARS更快，筆者不是專家，難以作出評論，但現今資訊科技發達，資訊流通快，當中有真有假，容易製造出恐慌！

在這兩年，香港經歷了中美貿易戰及反修例的社會運動，香港人的適應能力很強，很快已習慣，大致上都能安然渡過，面對目前的肺炎疫症，筆者亦相信香港這片福地，最終都會跨過難關。

那麼，樓價是否會因此疫情而受到嚴重的衝擊？筆者仍然相信樓價在今年內還會有上升的空間。如果大家還有印象的話，SARS期間發展商的銷售中心依然是人山人海，原因是發展商想賣樓，在定價方面有一定的吸引力，在付款辦法亦會有優惠。只要發展商的銷售氣氛熾熱，亦會相應帶動整體樓市的氣氛。目前市况今非昔比，市民沒有過度的借貸，亦沒有炒家存在拋售的壓力，低潮就是機會，很多業主經歷過SARS一役之後，都不容易將自己的資產大幅割價拋售，只要這一場疫症能夠在短期內控制得好的話，市民的購買力就會有報復式的消費行為，樓價就會有急劇上升的機會。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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