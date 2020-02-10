經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：量寬低息 揸樓股保值

【明報專訊】全球受到新型肺炎困擾，但美國、英國及德國等比較少受影響國家的投資市場如股市及樓市大致堅挺。加上低息、負利率以至量化寬鬆等救市招數有增無減，持有住屋及股票等資產繼續受追捧，本港樓市及股市仍能發揮保本增值功用。

新型肺炎無可否認困擾中國大陸及香港，甚至美國股市三大指數也曾大幅波動。但各國為求穩定經濟，將會在利率、量寬等措施方面全力落藥，以求阻止經濟陷入低谷。就新型肺炎感染個案增加，國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva要求全球央行推行量化寬鬆，推算可令世界經濟增長推高0.5%，避免經濟下滑。中國已經在寬鬆方面有所動作，歐盟、德國、日本均負利率兼量寬，美國很可能為保持經濟平穩，又在美國總統特朗普施壓之下減息以至擴大量寬。至於剛脫離歐盟的英國正面對許多不明朗，減息迎戰可能性不低。

疫症下 低息及量寬必延續

減息、負利率及量寬是世界大趨勢，資金將會四出流竄。在2008年環球金融海嘯之後，大家領教過量寬造成銀紙貶值的教訓，樓市及股市升幅凌厲。所以，在新型肺炎爆發初期投資市場稍為波動，但美國、德國及英國股市皆在高位徘徊，上周四美股三大指數竟再創新高。

有2003年SARS及2008年金融海嘯經驗，低息、負利率及量寬勢必延續，股票及住屋等物業必然再次大受歡迎，美股三大指數表現堅挺並非無理。因此，新型肺炎造成的衝擊反而是投資者另一次趁低吸納機會，上一次錯過持有股票及物業保本增值機會，長線投資者應不會錯過今次時機。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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