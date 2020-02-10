湯文亮：還息不還本 治標兼保本

不過，除了特首之外，其他地方澳門有時比香港行先幾步，又唔到你唔服。

在武漢肺炎未廣泛肆虐之前，香港已經被激烈的社運衝擊，除了少數的行業外，其他大多數都受到損傷，但政府視若無睹，只識得發放一些小恩小惠，根本對做生意的人沒有幫助，他們第一件事就是要求業主減租一半，我識得不少業主，他們不是不想減租，但是冇能力減租，因為如果他們減租，即是收入減少，供樓也會有問題，如果不能準時供樓，銀行有權沒收所按物業，變成銀主盤後再出售，售價當然會低過市價很多，結果影響到樓價下跌，所有業主都受到損害，但政府無動於中，不肯放寬逆周期措施，理由亦冠冕堂皇，就是可能影響到香港金融體系的穩定，有此理由，業主們唯有死守下去。

大大紓緩供樓人士壓力

武漢肺炎事件出現，澳門突然宣布所有業主在半年內可以還息不還本，此舉真的是將香港比下去，有人話還息不還本唔幫得幾多，小動作而已，我認為還息不還本，治標兼保本，以一個問銀行借了1000萬的人，年息3厘，分25年還款，最初每月要還47,421元，當中25,000元是利息，22,421元是本金，但過了5年之後，每月還款中，利息是21,441元，本金是25,979元，或者有一些貸款人士每年要還當日貸款金額4%，如果暫時不用他們還本，我相信可大大紓緩供樓人士的壓力，絕對不是細眉細眼。不過，無可否認，這是一個治標方法，至於保本方面，銀行不用客戶還本，無形中多做了大約3%按揭金額生意，這不是一個小數目，尤其是現在時勢，無人買樓，又點會有人借錢？

銀行變相做多了按揭生意

現在金管局亦開到聲歡迎銀行為客戶提供一些紓緩解困的方法，銀行亦應積極考慮，至於幾時放寬逆周期措施，隨遇而安啦。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]