曾淵滄：券商股也是5G概念股

過去100多年，全球重要股市遇上大調整時，往往會跌去上一個升幅的三分之二，去年8月，恒指低位約24900點，今年2月20日高位約29100點，總升幅為4200點，扣除三分之一，就恰好是26300點，換言之，26300點是同時符合兩個技術分折法的結果。

不過，如果大市只屬反彈市，恒指是不易直上29100點的高位，理由是市場對武漢引發的新型冠狀病毒的擔憂依然存在。

當然，如果我們翻查2003年SARS時的情况，股市也是在SARS恐慌未除時已見底回升，理由是股市永遠是走在實體經濟之前，因此，26300點是反彈市還是新的升市，暫時仍無定論。

疫情嚴重 網股反吃香

不過，不論是反彈市還是新的升市，有部分股巿的確是新的升市，看看美股，已經再創歷史新高，可見，新型病毒的影響也不是全面、全球性的，單是香港市場，一切網股，如網上教學的新東方在線（1797）、網上看醫生的平安好醫生（1833）股價都在創新高，美國的亞馬遜（AMZN）股價更是一飛冲天。

疫情嚴重，許多人不出門，在家上網買東西、在家上網讀書、在家上網看醫生，也許疫症過後，許多民企教育機構也會紛紛搞網上教學，網上教學會成為新的潮流，現在，香港多家銀行關閉了部分分行，也許，將來也會永遠關閉這些分行，更多人會選擇用ATM機器存支票、提取現金，用手機做所有銀行的帳戶往來，現在，已經有些股票經紀行百分百是在網上交易，省掉實體經紀行的經營費用，一場疫情，會使到人們更進一步走向虛擬交易、娛樂的世界，很快5G通訊系統正式推出，很肯定的一定會是天翻地覆的改變，這種改變有如當年iPhone首先推出智能手機一樣，5G概念股肯定有前途，儘管有些已經炒過一輪又一輪，炒上、調整、再炒上、再調整，但前途依然亮麗。

通訊加快 投資者愈炒愈短

5G概念股包括提供5G基建的中興通訊（0763）、中國鐵塔（0788），包括提供通訊系統的中移動（0941）、中國電信（0728）、聯通（0762），包括提供內容的所有網股、汽車股，特別是有生產電動車的汽車股，5G會使到汽車真正達到自動駕駛的要求，5G使到通訊速度更快，連股票的買賣速度也加快，更多人會炒作即日鮮，甚至即「時」鮮、即「分」鮮，在1分鐘之內做多次交易，最終得益的當然是證券商股。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]