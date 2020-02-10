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王弼 投資王道

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王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝

【明報專訊】武漢肺炎繼續肆虐遠東，作為震央的中國大陸究竟經濟受多大打擊，一直是股市上落關鍵。上周美股港股出現報復式反彈，許多財演的解讀，是疫情最差的情况已過。

財演預測股市或未來的準繩有多高，只須有幾年經驗的投資者，應該都心裏有數，不用王弼多作分析。過去股市被認為是預測經濟的良好指標，但自QE時代開始，不少人只覺得股市跟實體經濟愈來愈脫節，用股市走勢來預測武肺瘟疫何時結束，更是匪夷所思。

的確，如果股市下挫是因為經濟原因，例如債務危機等，央行以印銀紙托市，確實對穩定投資者信心有幫助。當投資信心因印鈔穩定下來（即央行鼓勵銀行不追債不落雨收遮），然後得出股市見底、經濟會重拾增長等結論，有其道理。但是，股市大幅反彈，就定下瘟疫快完的結論，我思前想後，也想不到箇中關係。

我認識的一些財演，你跟他多談幾句，就知他們在大學多是讀經濟或金融等科目，究竟他們的專業，哪一樣給他們這麼肯定疫情快將完結？他們又會執着武漢肺炎死亡率低的官方數據，說武漢肺炎一點也不可怕。但有一個邏輯問題，既然武漢肺炎不可怕，在這些財演眼中英明果斷的中央政府，為何把大城市封完一個又一個？果真「沒事沒事」的話，大規模封城，反不給人中央杯弓蛇影的感覺？

靠股市走勢預測疫情見頂 匪夷所思

另外，他們口中雖然高度讚揚和信任中央政府的數據，卻往往高舉外國數據印證武漢肺炎的感染和死亡率低，所以大陸武漢肺炎的死亡率低，也必然可信。王弼大學曾修讀生化工程，疾病的擴散，受人民的衛生意識和基建影響很大。大陸人民的衛生意識，我就不用多談，至於基建，許多人會說，中國是基建大國，金碧輝煌的建築隨處可見，怎會叫人擔心？在北上廣深，大家的焦點當然是那些現代的高樓大廈，但大家不會看的，是地下的排水溝，特別是武漢肺炎其中一個傳播媒體是糞便，究竟大陸的溝渠設計，特別是一些較舊的城市和社區，溝渠有否不斷把病毒散於空氣中，我不想亂作評論。不過，王弼為何會在日本的鄉郊地區，而不在其他第三世界的鄉郊買別墅，就是因衛生考慮。正所謂金玉其外，敗絮其中，凡事不能只看表面。

因此，就算武漢肺炎在外國的感染和死亡率低，並不代表中國也如此，也許這突顯了為何封城這些非常手段只發生在中國。

另外，王弼比較八卦，因此認識不少從事金融業以外的朋友。一位開建築公司的朋友，就因內地工廠停工，在建築材料缺乏下，他也要被迫停工。朋友投資的食肆，也是這個原因，工程被延誤。航空公司削班、醫務所拍烏蠅、咖啡店被迫關門，經濟各行各業都被打擊，股市反彈，究竟反映了多少實體經濟？

不過我倒憂慮的一點，在中國供應鏈中斷的情况下，有傳口罩和衛生巾原材料的製造都受嚴重打擊，令許多人四處掃貨囤積。我相信，這都是冰山一角。我不是鼓勵盲目囤積，而是在許多供應受打擊下，財經界最意想不到的通脹升溫可能會出現，加上美國就業持續強勁，通脹飈升，會成為一向放任印鈔托市中央央行的掣肘。通脹衝擊股市，有可能在下半年成為股市的黑天鵝。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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