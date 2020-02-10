張佩儀：月供股票及基金助儲蓄

月供股票讓投資者毋須一次性買入一手股票，而可定期買進小量的股票(通常每月至少500港元)，透過平均成本法，在淡市時大量買進，在旺市時小量買進或者以較好的價格賣出，以避免估錯入市時機。由於入場門檻較低，可讓小資戶同時挑選多隻股票，更可持有股價較高藍籌股等。缺點是收費繁多，除佣金外，可能收取印花稅、交易費、持倉費等。

可選擇種類較豐富

月供基金則十分貼近強積金的運作模式。投資者每月定額供款(通常每月至少一千港元)，以平均成本法的優勢，賺取長期回報。基金的種類豐富，不同行業、地區、風險、投資工具可選，亦可認購以外幣定價的基金，然而部分基金的申購費會較高，可高達5%。

強積金特別自願性供款操作上是非常靈活，有多種風險類別的基金可選，一般不需基金申購費及贖回費。同樣地，透過平均成本法，可以有效的鎖定長期利潤。

然而強積金的監管門檻高，無法像坊間有多元化的基金選擇，無法滿足投資者的需要。不過，對一般普羅大眾，強積金有著成本低，收益相對穩定的優點，因此強積金特別自願性供款亦是一個良好的投資渠道。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]