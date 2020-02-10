何國良：美國大選年 美股回報佳

疫情下市場易現羊群效應

A股春節假期後復市，成了剛過一周市場的焦點，上周亦有提及。由於整個新興市場以年初至周初已經錄6%至7%的跌幅。因此，大家都關心A股市場復牌後，如何跟世界市場接軌。在復市首天，市場有過千隻股票跌10%停牌，滬深300指數下跌7.9%。

不過，有趣的是，當天港股在這樣的A股走勢下，並沒有再被此市場氣氛影響，最終甚至可以微升收市，為股民帶來驚喜。

另有人指出，在這樣的市况，北向的股票通卻居然是淨流入。當天海外投資者通過互聯互通機制北向投資的金額有23億美元，雖然只是當日交易額的3.3%，但仍可以看到，引入更多不同類型的投資者到A股巿場，是更有利去創造一個更多元的投資市場，避免市場投資者同質性過高，市場走向過於單一，容易出現太多羊群效應。

在復市首天過後，市場逐步從這個大調整一步一步撐回來。在往後的數日，雖然疫情並沒有出現過什麼極大的變化，但無論是A股市場或是港股巿場都出現了強力的反彈。其中以科技，醫藥和消費類型的股份有更強的反彈。當中，有不少人相信，雖然數字仍在攀升，但疫情因素的影響已初步反映在市場的估值上。筆者卻對此觀點有所保留，有人去以不同的經濟活動數據去看事件對經濟增長，他們發現，用於發電的耗煤量同比下降了20%，而鐵路客流亦下跌甚多。因此，就算經濟在疫情進一步受控而出現拐點，經濟生產總值亦可能亞於潛在主產力，受傷的龍是需要時間去恢復。

暗助市場收復失地

所以，筆者認為，另一個暗助了市場極速收復失地的原因來自西方。筆者常提及2020年是選舉年，慣性有利股市。

在剛過的一周，美國主要指數在公司良好的業績公布，以至符合預期的經濟表現下，持續高企，疫情的發展並沒有影響他們太多。怪不得團隊中的同仁提醒筆者，美國投資者目光，今年只會關注在本地因素。從分析報告亦有指出，在衆多大選年的數據顯示出，美股在大選年平均的年回報亦會超過10%。而且當屆如果是連任的話，回報更達13%。這可真是愈快樂愈墮落。

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[何國良 基金看世界]