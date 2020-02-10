經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：主動決堤是沒辦法的辦法

【明報專訊】我寫過兩本關於投資的書，一本叫《周顯發達指南》，另一本叫《理財密碼》，其實兩本的主旨都差不多，終極答案就是要你有能力在最逆境中，也能生存。其中有一點最重要的，也在本欄寫過很多次，就是要大家儲存戰略物資儲備。

當時我只想到食物，以及日常用品，例如醫藥，當然，美國的電視節目《Doomsday Prep》也給了我很大的啟示。我想不到的是，居然口罩也是戰略用品。但無論如何，我的想法再一次在大方向上證明了正確，無論什麼投資，都及不上生存投資那麼重要。

「如果死亡數不變 不如快快搞掂」

如果從危機級數去看，這一次只是小兒科，打仗隨時死上人口的一至兩成。我看《關鍵時刻》，有一位台灣專家的分析很有創見：「反正已經擴散，如果阻擋不了，不如任由不去理它，反正致死率不太高，好過浪費了人力物力財力，又沒有作用，如果死亡數不變，不如快快搞掂。」注意，這節目人人狂鬧中國，所以他並非親中人士。

中國內地只是因為醫療不善，兼且崩潰了，又遭打個措手不及，才會有2%至3%的死亡率。如果在醫療先進的國家，正常處理，估計死亡率和重型流感差不多，不會超過1%。這是非常冷酷的決定，好像堤壩守得住當然最好，但如果肯定守不住，就寧願主動讓它決堤了。

那天同朋友又講到搶口罩，我說我不用上班，出街直接上車，去沒有人的地方食飯，食飯反正都要除口罩，口罩對我沒有多大作用，只是為了公民責任，不想被人歧視沒公德心，才戴口罩。

不過，有的藍絲真的好離譜，公開鼓吹口罩沒用，有的更說練了氣功，就不用戴口罩，對於這些「茂利」，都不知點講好了。

[周顯 投資二三事]

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