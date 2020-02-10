盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟

年初至今，美匯指數大約上升了2.4%，表現在主要工業國貨幣當中可算是一枝獨秀。早前美國1月份所公布的經濟數據，大多數表現均符合，甚至優於預期，令美元在1月已經開始持續發力上升，而早前一直判斷2020年美國經濟在大選年不會太差，美股更無視武漢肺炎的負面影響，反持續破頂再創歷史新高。

上星期美國公布的一連串主要經濟數據，絕大多數表現均亮麗，包括星期一的ISM製造業PMI；星期二的工廠訂單；星期三的貿易赤字、小非農和ISM非製造業PMI；星期四的新領失業救濟金人數；最後是星期五的平均時薪及非農業就業人數。上述的數據鐵證如山地反映了美國經濟確實全方位向好，不管是製造業與非製造業。

過去有分析指出，美國經濟會馬上受到中美貿易戰拖累而陷入衰退，更有說中美貿易協議美國才是大輸家，所以最終公布出來的經濟會全面下滑，令美股及美匯指數會全面下跌，但現在事實卻是相反，美國股匯全面上升，所以亦不枉我經常埋頭苦幹做分析寫專欄。現在交易員不單止以美國經濟強勁作為買入美元的藉口，現在武漢肺炎在全球，尤其是中國和亞洲等地全面爆發，令到世界各地的避險資金再次湧往美國買美債，情况就像2018年年尾時一模一樣，令美元升勢火上加油。

武漢肺炎亞洲肆虐 資金避險買美債

當時中美爆發貿易戰，環球資金湧往美國買國債，外來資金要買美債，當然第一步是要兌換美元才可以買美債，因此令美債價格急升而美債息急跌，亦因此美國債息在2018年和上星期均出現倒掛，反過來沒有令美股和美元轉弱，反而打底回升破位再上。現在美元的上升勢頭基調甚為良好，美元最大的隱憂不是美國經濟短期內會出現什麼倒退的風險，反而是鮑威爾為首的聯儲局官員有機會用言論等方法干預美元的強勢。

聯儲局或言論干預 美元最大隱憂

因此，本周需注意鮑威爾會分別在星期二和三在國會出席聽證會，匯報未來經濟和貨幣政策。我擔心他又再重施故技，把鷹派的言論包裝成鴿派形式來表達。例如去年12月中聯儲局議息之後的記者招待會，美國明明是在經濟基調良好下沒有減息壓力，但鮑威爾將包裝成未來聯儲局長時間不會加息及維持息口不變，令美元應聲急跌，所以要提防他老人家會否以此招數來刻意壓低美元匯價。保守估計，在上述有利因素支持下，美匯指數有機會再次重上去年9月99.667的高位。

在武漢肺炎蔓延之下，早前環球股市急跌，上星期美元兌日圓一度下試至108.30。與此同時，日本亦爆發多個感染病例，因此市場謠傳日本會取消今年的東京奧運。

傳取消奧運兼美股破頂 日圓升轉跌

有見及此，上星期四東京奧組委召開記者招待會澄清絕無此事，並斬釘截鐵說一定如期舉行。受到上述消息困擾再加上美股持續破頂導致避險情緒降溫，令日圓由升轉跌。估計今次美元兌日圓有機會回升至110.29至110.67水平，然後才見頂回落。最後，值得一提，若美元後市持續強勢，對香港經濟和金融市場極為不利，必須小心謹慎。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]