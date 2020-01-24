摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884

小米將於周四（2月13日）發布最新型號的旗艦5G手機，將會搭載美光（Micron）全球首款低功耗的記憶體，資料存取速度大幅提升。如投資者看好小米，可考慮小米購20884，行使價15.1元，實際槓桿約5.5倍，最後交易日2020年7月28日；但如認為股價升抵13元關口或有阻力，可留意小米沽20922，行使價12.12元，實際槓桿約4.2倍，最後交易日2020年7月28日。

阿里巴巴上周升幅約7%，好友陸續平倉離場，淡倉過去5日累積達1600萬元。如投資者欲部署阿里，除認股證產品外，可留意今日新登場的阿里牛熊證，看好可參考阿里牛證59204，收回價195.2元；做淡可參考阿里熊59236，收回價225.8元。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]