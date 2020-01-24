瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348

【明報專訊】近日受疫情拖累的新經濟股相繼反彈，阿里巴巴吸引資金流入認購證，不過不明朗因素急增，令引伸波幅隨之而抽升。今天將有第一批阿里的牛熊證登場。牛熊證較少受引伸波幅、時間值影響，投資者想避開引伸波幅或打算作中線部署，可考慮牛熊證：阿里牛證58875，收回價204.8元，2020年8月到期，周一新上市；阿里牛證60361，收回價213元，2020年6月到期，周二新上市；阿里熊證60354，收回價224元，2020年12月到期，周二新上市。
美團（3690）因最受疫情拖累，早前跌勢非常急，同期跑輸恒指。近來不少資金留意美團的淡倉，如投資者看淡，可留意美團點評認沽21348，行使價94.23元，2020年6月到期，有效槓桿約5.1倍。不過近日有不少北水流入美團，如投資者認為北水能支持股價，可留意美團點評認購14894，行使價106.98元，2020年5月到期，有效槓桿約7.1倍。
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