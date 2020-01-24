經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951

【明報專訊】強勢股阿里巴巴（9988）將於周二公布業績，向上仍以重上並企穩220元為目標，支持暫可參考10天線約210.4元。阿里與220元關口相距不遠，由於業績將至，市場憧憬新經濟股受疫情影響較輕微，資金普遍開好倉。看好可考慮阿里認購證20209，行使價250.2元，2020年6月到期，實際槓桿約9.4倍。阿里牛證將於周一登場，看好可考慮阿里牛證58951，收回價204.38元，行使價202.38元，屬新上市產品，以免除引伸波幅的考慮。

重磅股騰訊（0700）周五徘徊在400元整固，向上有待重上405元，支持參考20天線約391.8元。看好可考慮騰訊認購證18968，行使價430.5元，2020年7月到期，實際槓桿約8.5倍。反手開淡倉，或可留意騰訊認沽證18411，行使價359.8元，2020年6月到期，實際槓桿約8.3倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
人行今發首批專項再貸款
人行今發首批專項再貸款
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
加國初創企業 互動式地圖助遊客
加國初創企業 互動式地圖助遊客
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
余淑穎：安老按揭作終身年金
余淑穎：安老按揭作終身年金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
蔡金強：疫情之後五大變化
蔡金強：疫情之後五大變化
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
黃德几：平安好醫生69元可吸納
黃德几：平安好醫生69元可吸納
李聲揚：肺炎市况5個啟示
李聲揚：肺炎市况5個啟示
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：退一步海闊天空
陸振球：退一步海闊天空
林少陽：留意重災旅遊股
林少陽：留意重災旅遊股
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
潘迪藍：油價再大跌空間有限
潘迪藍：油價再大跌空間有限
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
李順威：巿場調整盤路非避險
李順威：巿場調整盤路非避險
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
何國良：美國大選年 美股回報佳
何國良：美國大選年 美股回報佳
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
曾淵滄：券商股也是5G概念股
曾淵滄：券商股也是5G概念股
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
李志成：有意置業 量力而為
李志成：有意置業 量力而為
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
珀居擁小欖山海自然景
珀居擁小欖山海自然景
海濱南岸呎價跌返兩年前
海濱南岸呎價跌返兩年前
買兩電一煤為退休做準備
買兩電一煤為退休做準備