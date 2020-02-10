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劉思明：港股待變 電訊股息率吸引

【明報專訊】港股上周大反擊，恒指周初跌至26145點回升，周四曾高見27608點回順，並回落至27224點有支持，周五收報27404點，全周升1091點或4.15%；國指升4.54%。大市日均成交1275億元，高於60天平均逾四成；當中周五大市回吐，成交縮減至不足千億元，要留意成交持續減少。

港股經過上周反彈，短線向好寬度轉強，但中線寬度疲弱，短線依然波動。上周恒指國指成分股高於10天線比例回升重上五成強方水平，周五升至近八成；不過，高於20天線比、50天線比低位回升至一兩成，仍處極疲弱水平。恒指上周一度收復1月下跌幅度的一半，曾升穿50天線回軟，由於中線寬度疲弱，恒指未必可守於10天線及心理關口約兩萬七，但期望不會跌低於兩萬七太多，後市仍有望挑戰兩萬八。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率32比68，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔下跌股份半成多；陽燭對陰燭為42比58。大市經過3日有超過七成股份上升、升逾3%佔超過兩成的大幅反彈，周五普遍有回吐，惟沽壓不大，個別股份仍具買盤動力推動。

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有近四成的升幅超過半成，跑贏恒指國指，軟件服務、教育分別升13%及10%表現最強，其次醫藥保健、科技器材、農業及水務、環保及新能源升近8%，除了科技行業只有約七成股份上升，其他有九成或以上股份上升，升勢全面。

贛鋒鋰業支持位推高至24元

疫情促使遠距工作、學習，或網上娛樂甚至醫療股份受到關注，備受資金追捧，軟件服務行業中有三分之一完全收復1月跌幅並創出新高，包括新東方在線（1797）、金山軟件（3888）、阿里健康（0241）、金蝶（0268）、中國軟件（0354）等。不過，新東方在線短短兩周升近五成，金山、金蝶上周升逾兩成，急升後股價料變得波動。

軟件以外，食品或日用品、教育、新能源車、5G科技各有股份破頂，如康師傅（0322）、日清（1475）、維達（3331），後兩者近兩周升約兩成。教育股只有希望教育（1765）破頂，但強勢的宇華（6169）逼近高位。中芯（0981）、贛鋒鋰業（1772）創新高，上周提到後者投機味較濃，要守止蝕，經過上周衝高至30元回順，支持位推高至24元。

香港寬頻香港電訊 股息近6厘

軟件、教育、醫藥股表現強勁，目前各已有六七成股份重上20天線；除此之外，電訊上周升逾4%，表現不算突破，但有七成股份高於20天線。中資電訊股，以中移動（0941）、中鐵塔（0788）高企於50天線較強，前者有高息率支持，較可取。部分本地電訊股亦不俗，香港寬頻（1310）、香港電訊（6823）業務料受到香港經濟疲弱打擊，股價受壓；不過，面對環境寬鬆貨幣環境，加上兩股的股息率接近6厘，現水平具防守力，前者近年透過收購發展成一站式資訊通訊供應商，增長動力較佳，可以看高一線，分段吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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