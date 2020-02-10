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張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情

【明報專訊】恒指上周五跌90點，收報27404點，成交金額994億元。美股沒有受到中國降低關稅消息大升，上周四拒絕回落，周五則回吐1%，科技股相對抗跌。上周大升後周末獲利回吐很正常，但市場也開始擔心供應鏈問題。港股周四大升後回吐，夜期更跌穿27000點，同時下跌股份近900隻跌勢頗全面。本周要留意確診數字，而市場焦點繼續落在小型科技股身上，新東方在線（1797）、金山軟件（3888）、金蝶（0268）及微盟（2013）全數大升。

港股上周大反彈，一來是有新藥瑞德西韋，二來市場對於中央的高壓隔離有信心，預料疫情沒多久就會見頂。市場對疫情的看法是，新增確診個案會在本月中下旬見頂，3月份進入平台期後逐步回落。但反彈過後疫情仍未減退，周末也不知會有什麼消息，持貨者自然會部分獲利再看看形勢發展。

現在時間是一切，對所有企業來說，停業停工停產的損失正不斷擴大，鴻海也無法在今天復工，有些報道更指至少要多兩周時間才能回復正常，蘋果產品供應或會受到影響。以股價來看，蘋果上周五下跌1.4%，市場是有些反應，但全周計可是升5%，就美股而言更似是獲利回吐。

首季GDP肯定無法「保六」

武漢火神山醫院開始投入運作。此前一直有報道指武漢醫療體系早已崩潰，能住院的病人只是九牛一毛，故理論上，本周的確診數字會大幅飈升，這是一個要留意的情况。此外，愈來愈多城市需要封閉式管理，南京、杭州、合肥、寧波等都已實施，市場都在擔心上海的情况。

此外，春運返程啟動，廣東省的風險驟增，廣州及深圳已實施小區封閉式管理。筆者覺得上周大彈後，本周可能會再試底，由於大家對兩周後情况偏樂觀，筆者相信不會太差，但持貨多的話要有波動增大的心理準備。

宏觀形勢相對適合炒作二、三線股份。一方面，疫情令中國經濟大幅放緩，首季GDP肯定無法「保六」，全年計也有很大風險，人行今年貨幣政策必定會是寬鬆甚至超寬鬆。經濟差大家都不買大型股份，但流動性充裕總得找地方安置，具備主題炒作的二、三線股就成了絕佳對象。大市急彈過後料進入悶局，小注怡情無妨。

留意小型科技股走勢

金軟有幾個熱炒故事。集團分拆在科創板上市的金山辦公是內地主流的辦公室軟件，雖然盈利表現一般，經常彈出廣告也令用戶體驗欠佳，但市值卻超過1000億元人民幣。金軟持有28%，已差不多等於本身的市值。集團又準備分拆金山雲到美國上市。再加上近期炒作遠程辦工，升勢停不了。但金軟和金蝶已升至每隔幾年便一次的高位，北水持倉也略為減少，再加上藍燈籠網龍（0777）也起動，開始發出一些警告信號，惟短線股價動力仍會頗強。

新東方本身是中國補習巨頭，停課料會令家長加強補習，但沒法外出下便只好報名在線班。當大家嘗試過後、接受了便會成為長期顧客。最重要的是港股就只有這一隻，資金不斷湧入令升勢停不了。

這些股份無法以技術和基本分析去研究，就是賭不賭，最大風險是疫情完結全國復課，屆時投資氣氛必定會受到影響。但如果大家都接受了網上補習，新東方也有頗大機會借疫情契機步入長期高增長階段。但以去年收入約10億元，市銷率高達40倍水平，短期是一個音樂椅遊戲。

相對上述幾隻熱門股，中軟（0354）技術走勢相對沒哪麼離譜，市盈率約15倍至17倍，合理得多。走勢上，上周五剛升破重要阻力位，但仍距離2018年高位7.23元有一段距離，相對值博。

[張兆聰 還看今朝]

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