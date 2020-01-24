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金子：互聯網使用增 阿里牛61112

【明報專訊】恒指上周五回吐89點，收報27404點。恒指上周四熊證重貨區位於27900點，牛證重貨區位於26500點。隨着市場對疫情的消息逐漸消化，上周A股已連續4天強力反彈，收復失地速度比港股更強。疫情衝擊下，創業板和科技股突顯最大機遇，證明市場對科技、教育和公共服務等「軟實力」的認同。

華夏MSCI中國A股國際通ETF（3197）受惠新經濟板塊，反彈力度更強，上周升9.05%。同時，恒指淡倉持續有資金淨流入，匯豐數據顯示，截至2月6日，熊證5天內有近4億元淨流入，認沽證同期吸資1.1億元。同時好倉持續流出資金，認購證及牛證分別連續5天及3天流出4500萬及1200億元。

恒指波幅指數於上周初由24水平回落至20的位置，對窩輪價格或有利淡影響，若認為波幅續回欲減少相關的壓力，可留意年期較長的產品，或以牛熊證作部署，但當然亦要留意其收回機制。

在肺炎疫情之下，手機遊戲及網上平台股份受到追捧，其中高盛發表研究報告指，阿里巴巴受電商業務帶動業績，予目標價277元，並維持「買入」評級。不少打工仔在疫症下寧願在家辦公，根據互聯網分析機構Sensor Tower數據顯示，近日阿里旗下移動辦公App「釘釘」首次超越騰訊（0700）企業微信，成為內地App Store下載量居首。

上周阿里走勢呈上落格局，暫時在220元見阻力。若可以回調到206至208元水平，便可逐步吸納。若看好阿里業績前景，可留意其牛證（61112）。

[金子 窩輪攻略]

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