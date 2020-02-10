蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後

退而求其次，不太受疫情影響、既非受累亦不算受惠的行業，可選落後者吸納，教育股是其一。中國教育部日前發布指導意見，要求中小學在疫情防控停課期間實施網絡教學。高等學校方面，如果延後開學時間較短（約兩周），可延後假期以完成學期，如果延後時間較長，可在停課期間網絡教學。山東及廣東教育廳表示中小學可縮短周末及暑假以確保授課時間沒減少，其他省份或將推出類似政策。授課小時料不減，已收學費毋須退還。

筆者較睇好高等教育股，因較K12受《民促法》影響輕微，長線首選學生增長強勁及有併購機會的希望教育（1765），但因為希望教育今年股價已大升37%，兼出現RSI頂背馳，短期可留意落後的中教（0839）。上周五中教升7%，大成交配合大陽燭，如能升穿250天線11.54元，上望去年高位13.5元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]