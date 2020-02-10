潘迪藍：油價再大跌空間有限

在短短4星期內，布蘭特原油的價格就下跌了24%。而美國西得州輕質原油（West Texas Intermediate, WTI）的跌幅也差不多，兩者都下跌至近13個月的低位，近期的交易價分別下試至大約每桶55美元和每桶50美元。

內地需求最快第二季回升

在能源板塊投資的公司亦即時受到影響。例如，埃克森美孚（Exxon Mobil）的股價今年至今已下跌了14%。對於大盤的投資者來說，也會受到影響。部分原因是，石油價格下跌，意味首較少流動資金被綁死，同時也減少了印度等石油進口大國的經常帳和貨幣的壓力，這主要是由於油價與通脹預期之間的緊密關係。

由於過去4周原油價格暴跌，通脹預期的其中一個關鍵指標──源自抗通脹債券TIPS的美國10年期平衡通脹率，已經由1.80%下跌至1.63%。原油價格持續下跌，將會令布蘭特原油和西得州輕質原油跌破近期的交易區間，從而令美國聯儲局採取進一步的寬鬆政策（包括減息等）的可能性顯著上升。

疫情對石油市場影響被誇大

那麼，石油價格由目前水平進一步下跌，並且保持一段較長時間的可能性有多大？答案是不太可能，原因有3個。

首先，內地因為疫情而令石油需求下跌的程度被誇大了。不錯，內地對燃料的需求已經下跌了，在短期內都是如此。據報道，內地已經取消了數以萬計的國內航班，以及數以千計的國際航班。

同時，據Gavekal駐首都北京的分析師估計，當地的陸上交通亦比正常水平大跌了80%之多。現時北京第三環的公路完全沒有平常的交通擠塞。

這意味內地對航空煤油和汽油以及原油的需求都減少了。但是，內地在延長了農曆新年假期之後，預料大部分企業下星期就要開始復工，這將會令內地對燃料的需求由近期的低點回升。

此外，武漢肺炎的疫情有可能在未來一個月內見頂。因此，內地對燃料的需求，最快可能在第二季回升至接近武漢肺炎爆發之前的水平。當然，即使在這種相對樂觀的情况下，內地今年對原油的整體需求仍然會受到一些打擊，相對於較早時的預測，估計內地今年的每日平均需求可能會低了大約40萬桶。本來，在市場已經預期將會出現小量供應過剩的情况下，若其他條件全部不變，需求下跌是足以再將價格壓低。但問題是，其他條件並非全部不變。

OPEC+或會進一步減產

這裏就帶出了第二個原因。面對需求低迷，OPEC+不但可能將目前的減產延長至第二季，還可能會進一步減產。OPEC的技術委員會今個星期內就會開會，評估武漢疫情可能造成的影響。有報道說，原定3月份才舉行的OPEC部長級會議可能會提前至下星期舉行，並正在醞釀討論每日再削減50萬桶產量。

第三，隨着西得州輕質原油的價格下跌至每桶大約50美元，愈來愈多美國頁岩油生產商的自由現金流正在出現負數。如果西得州輕質原油的價格進一步下試低位，過去幾個星期鑽探及開採活動上升的趨勢將會逆轉，從而壓抑美國頁岩油產量增長。

油價料短暫跌破交易區間

簡而言之，由武漢肺炎而引致的石油需求下跌，很可能會被OPEC+減產以及美國頁岩油產量增長放緩所抵消。因此，油價跌破近期交易區間的底線（布蘭特原油為每桶55美元，西得州輕質原油為每桶50美元）將會是短暫的，布蘭特原油的價格在今年內就可能會回復到平均每桶60美元左右的水平。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]