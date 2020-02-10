經濟
潘迪藍 國際視野

投資策略

潘迪藍：油價再大跌空間有限

【明報專訊】武漢肺炎（新型冠狀病毒）對市場的衝擊，最明顯就是在油價方面。英國布蘭特原油的價格曾經在1月8日一度升至每桶71.75美元的高位，但到了上周三（2月5日）上午，在亞洲卻暴跌至每桶54.58美元，因為市場擔心，受疫情重創的內地對原油的需求將會大跌。

在短短4星期內，布蘭特原油的價格就下跌了24%。而美國西得州輕質原油（West Texas Intermediate, WTI）的跌幅也差不多，兩者都下跌至近13個月的低位，近期的交易價分別下試至大約每桶55美元和每桶50美元。

內地需求最快第二季回升

在能源板塊投資的公司亦即時受到影響。例如，埃克森美孚（Exxon Mobil）的股價今年至今已下跌了14%。對於大盤的投資者來說，也會受到影響。部分原因是，石油價格下跌，意味首較少流動資金被綁死，同時也減少了印度等石油進口大國的經常帳和貨幣的壓力，這主要是由於油價與通脹預期之間的緊密關係。

由於過去4周原油價格暴跌，通脹預期的其中一個關鍵指標──源自抗通脹債券TIPS的美國10年期平衡通脹率，已經由1.80%下跌至1.63%。原油價格持續下跌，將會令布蘭特原油和西得州輕質原油跌破近期的交易區間，從而令美國聯儲局採取進一步的寬鬆政策（包括減息等）的可能性顯著上升。

疫情對石油市場影響被誇大

那麼，石油價格由目前水平進一步下跌，並且保持一段較長時間的可能性有多大？答案是不太可能，原因有3個。

首先，內地因為疫情而令石油需求下跌的程度被誇大了。不錯，內地對燃料的需求已經下跌了，在短期內都是如此。據報道，內地已經取消了數以萬計的國內航班，以及數以千計的國際航班。

同時，據Gavekal駐首都北京的分析師估計，當地的陸上交通亦比正常水平大跌了80%之多。現時北京第三環的公路完全沒有平常的交通擠塞。

這意味內地對航空煤油和汽油以及原油的需求都減少了。但是，內地在延長了農曆新年假期之後，預料大部分企業下星期就要開始復工，這將會令內地對燃料的需求由近期的低點回升。

此外，武漢肺炎的疫情有可能在未來一個月內見頂。因此，內地對燃料的需求，最快可能在第二季回升至接近武漢肺炎爆發之前的水平。當然，即使在這種相對樂觀的情况下，內地今年對原油的整體需求仍然會受到一些打擊，相對於較早時的預測，估計內地今年的每日平均需求可能會低了大約40萬桶。本來，在市場已經預期將會出現小量供應過剩的情况下，若其他條件全部不變，需求下跌是足以再將價格壓低。但問題是，其他條件並非全部不變。

OPEC+或會進一步減產

這裏就帶出了第二個原因。面對需求低迷，OPEC+不但可能將目前的減產延長至第二季，還可能會進一步減產。OPEC的技術委員會今個星期內就會開會，評估武漢疫情可能造成的影響。有報道說，原定3月份才舉行的OPEC部長級會議可能會提前至下星期舉行，並正在醞釀討論每日再削減50萬桶產量。

第三，隨着西得州輕質原油的價格下跌至每桶大約50美元，愈來愈多美國頁岩油生產商的自由現金流正在出現負數。如果西得州輕質原油的價格進一步下試低位，過去幾個星期鑽探及開採活動上升的趨勢將會逆轉，從而壓抑美國頁岩油產量增長。

油價料短暫跌破交易區間

簡而言之，由武漢肺炎而引致的石油需求下跌，很可能會被OPEC+減產以及美國頁岩油產量增長放緩所抵消。因此，油價跌破近期交易區間的底線（布蘭特原油為每桶55美元，西得州輕質原油為每桶50美元）將會是短暫的，布蘭特原油的價格在今年內就可能會回復到平均每桶60美元左右的水平。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

相關字詞﹕頁岩油 布倫特 油價 潘迪藍 冠狀病毒 武漢 肺炎

上 / 下一篇新聞

眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
人行今發首批專項再貸款
人行今發首批專項再貸款
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
加國初創企業 互動式地圖助遊客
加國初創企業 互動式地圖助遊客
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
余淑穎：安老按揭作終身年金
余淑穎：安老按揭作終身年金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
蔡金強：疫情之後五大變化
蔡金強：疫情之後五大變化
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
黃德几：平安好醫生69元可吸納
黃德几：平安好醫生69元可吸納
李聲揚：肺炎市况5個啟示
李聲揚：肺炎市况5個啟示
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：退一步海闊天空
陸振球：退一步海闊天空
林少陽：留意重災旅遊股
林少陽：留意重災旅遊股
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
李順威：巿場調整盤路非避險
李順威：巿場調整盤路非避險
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
何國良：美國大選年 美股回報佳
何國良：美國大選年 美股回報佳
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
曾淵滄：券商股也是5G概念股
曾淵滄：券商股也是5G概念股
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
李志成：有意置業 量力而為
李志成：有意置業 量力而為
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
珀居擁小欖山海自然景
珀居擁小欖山海自然景
海濱南岸呎價跌返兩年前
海濱南岸呎價跌返兩年前
買兩電一煤為退休做準備
買兩電一煤為退休做準備