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投資策略

林少陽：留意重災旅遊股

【明報專訊】上周二，國內新增確診武漢肺炎人數見頂，A股或有機會於2月4日見了「肺炎底」，是否屬實，未來兩周好關鍵，因為周一開始，國內商業機構逐步復工，新確診人數仍然有機會死灰復燃，看看本周至下周初之間，中港股市會否來個二次探底。不過，還是那一句，疫情對中國經濟的打擊，頂多只是損失一個季度的盈利，策略仍然是逢低吸納。

今次疫情全球反應異常激烈，已有60多個國家暫停往返中國航班，對常飛客異常不便，亦製造了很多不必要的負面情緒及公眾恐慌。

然而，投資者必須明白一個道理，資本市場沒民主，話語權在錢多而不是人多的一方，而資金實力較強者，傾向左腦思維，較少感情用事，甚至深明市况恐慌才有獲得超額利潤機會。

隨着市場的成熟度提升，社會恐慌所能製造的短暫低位，愈來愈像雞肋，正常不過。

市况恐慌 才有機會獲超額利潤

另一個令資本市場跌不下去的原因，是自2008年之後，各國每逢有什麼大事發生，必然乘機加印銀紙。在流動性有增無減之下，稀缺資產焉有不被搶高之理？不想在貧富兩極化日益嚴重的當下，成為急速擴張的社會絕大多數，就要放棄損害自己成功的盲動思維方式。對於如何訓練個人的理性思考能力，我推薦大家一讀行為經濟學家丹尼爾．卡納曼的經典著作《快思慢想》。

上周，市場幾乎每日都有好消息般，其中包括傳出武漢肺炎疫苗研發「可能有」重大突破，但後來都證實是謠傳或舊聞（如美國一位確診患者以吉利德藥廠研發的治HIV病毒進行雞尾酒療法，效果顯著，其實已是上月的新聞）。

投資者本周入市料趨向審慎

展望本周，舊有的利好消息已被消化得七七八八，大市或進入新利好消息真空期，考慮到疫情的嚴重性，若能頂得住27000點，已經算是一種成就。

在這種共識之下，投資者本周入市的態度，相對上周應是趨向審慎。

話雖如此，今次疫情確實加速了市場生態的轉化，其中一個重要的發展方向，就是御宅族風氣將更盛行，在家消費的族群勢力大增，有利以ATM（即阿里、騰訊、美團）為首的網絡巨企進一步擴張勢力，就連搜集網絡大數據用作企業網絡營銷的SAAS等公司，亦更加受市場關注。

除此之外，一度被市場遺忘的國內數據儲存業務營運商，近日亦一舉創出歷史新高。

在家消費族勢增加 利網絡巨企

相關的市場氣氛可能有點過熱，投資者如果錯失了時機，暫時惟有忍一忍手。如果現價要我出手，可能選香港唯一的上市數據中心營運商，係就係欠缺爆炸力，但對心態較為保守的投資者，仍然有一定的吸引力。

此外，投資者亦不妨留意，個別在國內經營得非常不錯的旅遊相關股份。

這個行業，確實是今次疫情的重災區，但大家不妨細心一想：冇事冇幹，對家做咩要平畀你？重點是，災後行業究竟是一沉不起，還是浴火重生。

（作者客戶持有阿里、騰訊及美團股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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