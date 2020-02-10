陸振球：退一步海闊天空

香港近10多年樓價飈升，除了有自住需要，更重要的原因是低息和全球央行印銀錢，以致資金追求實物資產，而這同樣有利於包括美國等其他海外物業。不過，繼受到社會運動衝擊，香港近日再受疫情肆虐困擾，所謂君子不立危牆之下，大家會否繼續留意如XLRE一類的海外地產投資機會，還是畫地為牢自設圍牆，困於其中只懂買香港樓和香港的地產股，卻又一邊憂心忡忡，睡不安穩？

多年前一套港產片，主角周潤發一句說話令人印象深刻「忍一時風平浪靜 退一步海闊天空」，在現時香港的投資環境下，「忍」以等待時機固然重要，能「退」的多看看外邊的投資環境，更是海濶天空。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]