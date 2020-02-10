陸振球：退一步海闊天空

【明報專訊】記得去年6月中香港反修例運動初起時，筆者在明報財經網的視像節目「淘寶圖」中表示，如害怕香港的政治風險而又仍鍾情地產項目，與其繼續在香港買樓或買香港的地產股，不如入巿美國的地產股ETF（交易所買賣基金）如The Real Estate Select Sector SPDR Fund（美國上巿編號：XLRE），結果沒多久香港樓價和地產股相繼見頂，如中原樓價指數便較去年6月中跌了約5%，香港龍頭地產股新鴻基地產（0016）更跌了近10%，XLRE同期則升了約6%，而且仍在接近歷史高位徘徊。
香港近10多年樓價飈升，除了有自住需要，更重要的原因是低息和全球央行印銀錢，以致資金追求實物資產，而這同樣有利於包括美國等其他海外物業。不過，繼受到社會運動衝擊，香港近日再受疫情肆虐困擾，所謂君子不立危牆之下，大家會否繼續留意如XLRE一類的海外地產投資機會，還是畫地為牢自設圍牆，困於其中只懂買香港樓和香港的地產股，卻又一邊憂心忡忡，睡不安穩？
多年前一套港產片，主角周潤發一句說話令人印象深刻「忍一時風平浪靜 退一步海闊天空」，在現時香港的投資環境下，「忍」以等待時機固然重要，能「退」的多看看外邊的投資環境，更是海濶天空。